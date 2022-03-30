Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы Самарской области

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Дениса Кортунова лишили статуса общественного советника губернатора Самарской области в области IT после его высказывания в поддержку президента Украины Владимира Зеленского на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Об этом ТАСС сообщили в администрации губернатора Самарской области.

"Сегодняшняя ситуация показала ряд людей- известных и профессиональных - с другой стороны. В настоящий момент Денис Кортунов лишен статуса общественного советника главы региона", - говорится в сообщении.

До этого Кортунов высказался в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в поддержку Зеленского, прикрепив ссылку на интервью российских журналистов с президентом Украины в YouTube. В администрации губернатора Самарской области отметили, что Кортунов был назначен советником по IT-проектам на общественных началах в 2017 году.

Ранее Роскомнадзор предупредил российские СМИ о необходимости отказаться от публикации данного интервью. В отношении средств массовой информации, взявших интервью, начата проверка для определения степени ответственности и приятия мер реагирования.

Фото: СОВА