В Самаре ночью +1, -1°С, днем +13, +15°С.
1 октября в регионе без осадков, до +15°С
Продолжаются работы по ремонту аварийного участка канализационного коллектора.
В Самаре продлено ограничение движения по участку улицы Ставропольской
После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству.
Деньги умерших, у которых нет наследников, предлагают передавать государству
Капитальный ремонт поликлиники в селе Богатое улучшит условия работы медперсонала и повысит качество обслуживания пациентов.
В селе Богатое завершается капитальный ремонт поликлиники
ФАП поможет сделать доступнее оказание первичной медико-санитарной помощи для жителей села, где проживает около 110 человек.
 В селе Пригорки Исаклинского района возводится современный ФАП
Если не превышать допустимую дневную норму потребления, кофе может быть достаточно полезным для здоровья.
Врач-терапевт рассказала, сколько можно пить кофе, чтобы не навредить здоровью
Направленный на оценку уровня правопорядка и безопасности на железнодорожных объектах.
В Сызрани транспортные полицейские провели мониторинг общественного мнения
Специалисты пожарно-спасательного отряда № 40 работали на ликвидации последствий автоаварии.
В Сергиевском районе произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей
Деньги умерших, у которых нет наследников, предлагают передавать государству

30 сентября 2025 17:44
73
После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству.

После смерти человека, у которого нет наследников, его имущество признается выморочным и передается государству. Это могут быть дома, квартиры, машины и так далее. Но, по сути, это еще и деньги. Однако до сих пор механизма их зачисления в бюджет страны или регионов не существует, и остатки крутятся на счетах коммерческих банков и брокерских контор. Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь обратился в Центробанк с предложением разработать механизм их передачи на нужды российской казны, пишет "Парламентская газета".

В обращении к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной Рябоконь сообщил, что, по оценкам экспертов, до триллиона рублей остаются невостребованными на банковских и брокерских счетах физлиц. Это как небольшие остатки на счетах людей, о которых они забыли, так и деньги умерших, а также граждан, переехавших за границу.

«Если со средствами лиц, покинувших территорию России, и «забывашек» все очевидно — у этих денег есть хозяева, то большая часть денег умерших граждан является выморочным имуществом», — отметил парламентарий в письме. По его подсчетам, речь может идти, ни много ни мало, о нескольких сотнях миллиардов рублей, которыми банки бесплатно пользуются годами, а то и десятилетиями. Их, по его мнению, надо передать в распоряжение государства.

Рябоконь пояснил «Парламентской газете»: по статье 1151 Гражданского кодекса такое выморочное имущество, как жилое помещение, земельный участок со зданиями, доля в домах, квартирах и земле по прямому действую закона переходят в казну России. Далее это имущество, например квартира, включается в жилфонд социального использования, и ее выделяют нуждающимся гражданам.

Далее в законе написано, что иное выморочное имущество переходит в порядке наследования в собственность Российской Федерации по закону. Но закона, определяющего, как передавать в казну деньги со счетов умерших людей, не существует. Вот они и остаются в обороте коммерческих структур.

Депутат предложил разработать алгоритм взаимодействия между кредитными и брокерскими организациями, с Росимуществом, ФНС и Федеральной нотариальной палатой для перечисления в казну выморочных денежных средств, хранящихся на счетах кредитных организаций и брокерских счетах.

«Варианты взаимодействия могут быть разными, но суть в том, что надо установить федеральным законом или иными актами четкий порядок действий», — заключил Андрей Рябоконь.

 

