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День святого Валентина в России не стоит запрещать, его можно «импортозаместить» Днем святых Петра и Февронии. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец, пишет "Парламентская газета".

По ее словам, в одночасье отказаться от навязываемой 30 лет даты невозможно.

«Сейчас все очнулись от этого морока, от поклонения Западу, изучили историю святого Валентина и поняли, что этот праздник нам чуждый», — сказала Волынец. В России есть свой праздник — День семьи, любви и верности (День святых Петра и Февронии), напомнила она.

Задача государства «поощрять празднование именно Дня святых Петра и Февронии, а не Дня святого Валентина», подчеркнула детский омбудсмен.

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