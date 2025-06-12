Я нашел ошибку
Главные новости:
Водители автомобиля LADA Priora и ГАЗели госпитализированы.
Полицейские работают на месте ДТП в Волжском районе: столкнулись LADA Priora и ГАЗель
Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО. 
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Это пилотный проект, впервые в регионе возвели модульный дом культуры. Такой способ строительства сочетает быстроту возведения, технологичность и функциональность.
В поселке Сокский Искаклинского района торжественно открыли сельский Дом культуры
"Это та помощь, которую мы оказываем систематически. Каждая партия формируется на основе заявок командиров" - отметил Вячеслав Федорищев.
Вячеслав Федорищев передал военным крупную партию помощи
13 июня ресурсоснабжающая компания «Т Плюс» приступит к замене теплосетей, проходящих в районе перекрестка улицы Первомайской и проспекта Ленина.
Бесплатные автобусы запустят в Самаре на период реконструкции теплосетей по улице Первомайской
По поручению губернатора команда регионального Правительства во главе с первым вице-губернатором Александром Фетисовым работала в Большеглушицком районе.
Вячеслав Федорищев подвел итог работы облправительства в Большеглушицком районе
Он поздравил жителей и главу Большечерниговского района Алексея Акимова с 90-летним юбилеем Большечерниговского района.
Сегодня Сергей Карпов посетил Большечерниговский район   
В Самаре в девяти школах не будет 10-х классов из-за желания учеников уйти после девятого
В Самаре в девяти школах не будет 10-х классов из-за желания учеников уйти после девятого
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79
0.4
EUR 90.01
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре
Самарцев приглашают на последний органный концерт этого сезона!
Сотрудники ГАИ СО провели мероприятие «Велопробег»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре

12 июня 2025 16:15
104
Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО. 

Одним из ярких событий Дня России в Самаре стал спортивный фестиваль «Королева спорта», организованный при поддержке администрации города и Самарской областной федерации легкой атлетики. Всего на старт вдоль Самарской набережной в течение дня вышли более 2,5 тысяч участников из Самары и других городов региона, профессиональные спортсмены и любители спорта. 

В рамках забега «Королева спорта» участники преодолели дистанции от 3 до 21,1 км. Юные спортсмены могли попробовать себя в забеге на 300 и 600 метрах, также состоялся инклюзивный и волонтерский забеги, забег по северной ходьбе и забег юристов Legal run. Традиционно участники стартовали и на «самарской миле» протяженностью 1586 метров. Отметим, что самым взрослым участником забега стал Леонид Селин: в 86 лет он пробежал дистанцию 10 км.

Победители получили в подарок от партнеров и спонсоров различные сертификаты и билеты, дипломы и медали соответствующих степеней. Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО. 

 

Фото: администрация Самары

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сотрудники полиции отметили, что участие в фестивале является возможностью приобщить молодежь к изучению и сохранению исторического наследия, а также воспитать у подрастающего поколения чувство патриотизма.
09 июня 2025, 15:12
В Самаре сотрудники полиции и общественники приняли участие в фестивале журналистики «Пресса-2025»
Сотрудники полиции отметили, что участие в фестивале является возможностью приобщить молодежь к изучению и сохранению исторического наследия, а также... Общество
727
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина.
17 мая 2025, 17:38
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Торжественная конференция, приуроченная к этой дате и Международному дню медицинской сестры, состоялась в больнице им. В.Д. Середавина. Здравоохранение
1447
Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета.
13 мая 2025, 16:42
«Вы – гордость региона»: Вячеслав Федорищев вручил награды многодетным семьям
Мероприятие прошло в Самарском академическом театре оперы и балета. Общество
1046
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
12 июня 2025  10:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем России
176
Утверждены границы районов Самары
11 июня 2025  13:08
Утверждены границы районов Самары
755
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
11 июня 2025  10:57
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в защите студенческих стартап-проектов в сфере беспилотных технологий
505
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
11 июня 2025  10:34
В Самаре пройдет эксклюзивный своп
339
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
11 июня 2025  09:20
В период с 11 по 16 июня местами в Самарской области ожидается высокая пожарная опасность
319
Весь список