День России: более 2,5 тысяч человек приняли участие в забеге «Королева спорта» в Самаре

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Одним из ярких событий Дня России в Самаре стал спортивный фестиваль «Королева спорта», организованный при поддержке администрации города и Самарской областной федерации легкой атлетики. Всего на старт вдоль Самарской набережной в течение дня вышли более 2,5 тысяч участников из Самары и других городов региона, профессиональные спортсмены и любители спорта.



В рамках забега «Королева спорта» участники преодолели дистанции от 3 до 21,1 км. Юные спортсмены могли попробовать себя в забеге на 300 и 600 метрах, также состоялся инклюзивный и волонтерский забеги, забег по северной ходьбе и забег юристов Legal run. Традиционно участники стартовали и на «самарской миле» протяженностью 1586 метров. Отметим, что самым взрослым участником забега стал Леонид Селин: в 86 лет он пробежал дистанцию 10 км.



Победители получили в подарок от партнеров и спонсоров различные сертификаты и билеты, дипломы и медали соответствующих степеней. Помимо забегов участников и болельщиков «Королевы спорта» ждала зарядка, спортивные активности, и возможность сдать нормативы ВФСК ГТО.

Фото: администрация Самары