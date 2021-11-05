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День народного единства Россия отметила масштабным онлайн-марафоном «Славься, Отечество!»

5 ноября 2021 14:01
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Уникальные материалы, созданные съёмочными группами из всех 8 федеральных округов, лягут в основу телевизионной летописи России.

День народного единства, 4 ноября, Россия отметила масштабным онлайн-марафоном «Славься, Отечество!».

Уникальный проект, подготовленный силами региональных филиалов холдинга ВГТРК и получивший поддержку Правительства Самарской области, в деталях рассказал  историю формирования российского государства, погрузив зрителей в период Смутного времени.

История Великой державы была показана за 16 часов в материалах корреспондентов из всех 85 регионов страны. Благодаря современным технологиям и творческим возможностям телезрители смогли отправиться в прошлое, преодолев сотни тысяч километров и пройдя через 11 часовых поясов.

 «Заглядывая в прошлое и настоящее, телезрители смогли совершить путешествие по всей нашей необъятной стране - от Калининграда до Камчатки. Наши коллеги из региональных филиалов ВГТРК познакомили нас с традициями и   обычаями, культурой и религией народов, проживающих на территории нашей Родины, а также рассказали о том, как  все народы, объединившись вместе, созидали, строили нашу великую страну, нашу Великую отчизну Россию. Я благодарю всех коллег за участие в этом замечательном проекте и очень надеюсь, что телезрители оценили его по достоинству», - так прокомментировал онлайн-марафон «Славься, Отечество!» заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

Ключевыми точками путешествия в глубь столетий стали Калининград, Тула, Ярославль, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Нижний Новгород, Челябинск, Новосибирск, Владивосток. Объединяющим центром онлайн-марафона по традиции была выбрана ГТРК «Самара», которая имеет успешный опыт в проведении Всероссийских медиапроектов.

На счету телерадиокомпании организация в 2021 году двух телемарафонов: «Мой космос», посвящённого полёту Юрия Гагарина, и «Широка страна моя родная», приуроченного ко Дню России.

Онлайн-проект «Славься, Отечество!», трансляция которого была доступна на национальной медиаплатформе «SMOTRIM.RU», в эфире телеканала «Самара-24», на сайте tvsamara.ru, в группе ГТРК «Самара» ВКонтакте, а также в

эфире сетевых партнеров региональных ГТРК, в своих материалах был высоко отмечен федеральными каналами и информационными агентствами.

Всероссийский телемарафон получил значительный зрительский отклик. В группе ГТРК «Самара» ВКонтакте в день проведения онлайн-проекта было зафиксировано более 200 тысяч просмотров. Более 65 российских регионов анонсировали трансляцию марафона, рассказывали о грандиозном событии в новостных блоках на своих территориях. В социальных сетях размещено более 250 материалов о проекте. Телевизионные рейтинги ещё предстоит подсчитать.

Уникальные материалы, созданные съёмочными группами из всех 8 федеральных округов, лягут в основу телевизионной летописи России.

Мы написали историю Великой страны вместе!

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