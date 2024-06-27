День молодёжи отметили в Тольяттинской библиотеке им. В.Н.Татищева

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26 июня модельная центральная библиотека им. В.Н.Татищева (б-р Ленина,10) в формате фестивального городка отметила День молодежи.

В городской гостиной библиотеки были представлены проекты, в которых активно участвуют молодые тольяттинцы.

В теплой обстановке прошла презентация сборника стихов поэта, участника СВО Александра Гущева «СВОИ. О войне и мире. Основано на реальных событиях» Автор делился своим творчеством, своим опытом службы на передовой. После общения с автором никто не остался равнодушным. Александр передал в дар библиотеке свой сборник стихов, который обязательно найдет своих читателей.

В исполнении участников театральной студии Центра творчества «Голосова,20» «Библиотек Тольятти» звучали стихи и поэтов Серебряного века, а также современных авторов таких как Ф.Сваровский, Б.Рыжий, А.Кудряшова и др. Сегодня, центр является активной площадкой для молодых тольяттинцев, которые пробуют себя в литературном и театральном деле. На базе центра ежемесячно проходят поэтические читки в формате «сободный микрофон», тренинги по актерскому мастерству, выставки художников, дизайнеров и фотографов. Отметим и тот факт, что руководят и развивают центр тоже молодые специалисты.

Фото представлено пресс-службой библиотеки

По словам спикера Кирилла Штапакова очень продуктивно прошла встреча на тему медиапространства. Являясь PR-специалистом, смм-создателем видеорекламы, руководителем молодежного инфопортала региона Кирилл активно делился своим опытом с начинающими блогерами о том, как стать современным блогером, какие навыки для этого нужны, как правильно выбрать идеальную локацию для съемки видео, как продвигать свой бизнес в соцсетях. Поговорили и о нашем городе, о развитии туризма, а также какую профессию в дальнейшем планирует выбирать молодежь. Кирилл рассказал о съемке видеоролика о теперь уже Модельной центральной библиотеке им. В.Н.Татищева, и как он был приятно удивлен новым новым обликом "Татищевки".

Также на площадке Фестивального городка состоялась встреча с постоянным партнером «Библиотеки Тольятти поисковым отрядом «ЛизаАлерт» в лице Сергея Старостина, инструктором новичкового направления «ЛизаАлерт», страшей поисковой группы. Сергей, отвечая на вопросы аудитории, рассказывал о критериях отбора в отряд, с какими службами сотрудничают в поиске людей. Привел статистику, в какое время года чаще всего пропадают люди, оказалось, это летний период и период сбора грибов. Напомним, что встречи с поисковым отрядом «ЛизаАлерт» проходят на постоянной основе в модельной библиотеке «Для друзей» (ул. Голосова,20)



Гости "татищевки" принимали участие в мастер-классе «Кукла-оберег» и семейном квесте.



Украсила встречу своим выступлением Богдашевская София, солистка студии вокала «Селебрити» Тольяттинского государственного университета под руководством Н.Брит.



Тольяттинская молодежь сегодня активна и амбициозна, она не боится узнавать и создавать то, что может применить во блага своего города и страны в целом. Мы желаем удачи каждому и ждем в наших «Библиотеках Тольятти»!