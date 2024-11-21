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День матери: в Советском районе Самары с наступающим праздником поздравили жен и матерей участников СВО

21 ноября 2024 15:24
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Атмосферу события дополнило выступление самарского музыкального коллектива «Кирилл да Марья».

День матери в России, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье ноября, в этом году выпал на 24 ноября. В преддверии этой значимой даты в Советском районе состоялось праздничное мероприятие в знак уважения и любви к главному человеку в жизни каждого - матери. На мероприятии чествовали матерей и жен участников специальной военной операции.

«Мы пригласили матерей и жен Советского района, женщин, воспитавших настоящих защитников Отечества, которые «за ленточкой» самоотверженно сражаются за будущее своих семей и нашей страны, – рассказал глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин. – Все эти женщины - в составе районного клуба семей военнослужащих «СВОи», созданного ровно год назад. Этот клуб стал важной инициативой, направленной на объединение семей, чьи близкие участвуют в специальной военной операции. Посещая встречи клуба, семьи имеют возможность общаться друг с другом, делиться опытом, получать поддержку и участвовать в различных мероприятиях. Сообщество создает атмосферу взаимопомощи, что особенно важно в такие непростые времена».

Встречи участников клуба проходят еженедельно, по средам. В рамках сообщества семей военнослужащих проводятся консультации со специалистами различных организаций и учреждений, которые помогают пришедшим женщинам в решении вопросов и проблемных ситуаций, касающихся социальной сферы, образования, ЖКХ и других. Помимо этого, в клубе работает Школа здоровья при поддержке работников Самарской городской больницы №6, проводятся психологические консультации, мастер-классы, выставочные и спортивные мероприятия для детей и взрослых.

«Без этой деятельности нам всем было бы сложно. Когда началась СВО, очень многие семьи оказались в нестандартной ситуации. Когда ты не один, у тебя есть поддержка и помощь, становится проще и легче. Встречи нашего клуба очень теплые, чувствуется какая-то психологическая устойчивость и опора, когда находишься в окружении единомышленников, – поделилась член Клуба семей военнослужащих Советского района «СВОи» Ольга Мямина. - Если у членов нашего сообщества возникают какие-то проблемные ситуации или требуется помощь в решении вопросов, районная администрация помогает нам, подключает необходимые службы или ресурсы».

Все участники праздничного мероприятия получили цветы и подарки. Атмосферу события дополнило выступление самарского музыкального коллектива «Кирилл да Марья».

 

Фото:   Администрация Самары

Теги: Самара

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