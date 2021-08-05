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«Демография»: сотрудников самарских предприятий обучают принципам и методам наставничества

5 августа 2021 15:37
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Обучение проходит на территории Центра подготовки персонала и включает как очную, так и дистанционную часть.

Нацпроект «Демография», помогает не только получить дополнительное профессиональное образование людям, но и дает возможность предприятиям повысить квалификацию персонала. В Самарской области на обучение в рамках нацпроекта по данным региональных операторов уже подано более 3000 заявок. Приступили к обучению свыше 500 человек, завершили – более 120.

Вопросы сохранения занятости, трудоустройства граждан, повышения квалификации, развития системы наставничества - важные направления стратегии лидерства региона, которая разработана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей.

ПАО «КуйбышевАзот» участвует в реализации нацпроектов с 2019 года, в прошлом году на предприятии прошли обучение более 200 работников. Планируется, что столько же человек новые навыки приобретут в этом.  

«Благодаря нацпроекту наши сотрудники уже повысили свою квалификацию по целому ряду важных направлений, - рассказал заместитель начальника отдела подбора и развития персонала ПАО «КуйбышевАзот» Сергей Галанов. – Эту работу мы проводим совместно с центром занятости населения города Тольятти и Тольяттинским государственным университетом. В прошлом году свыше ста сотрудников прошли обучение по программе «Эффективный наставник». И сегодня новая группа по этому направлению приступила к занятиям».

Обучение проходит на территории Центра подготовки персонала и включает как очную, так и дистанционную часть. Лекции, тренинги, групповые дискуссии, деловые игры позволяют за короткий срок приобрести новые знания и навыки. 

Александр Богданов работает на предприятии с 1990 года, за это время приобрел немалый опыт, которым теперь может делиться с молодыми коллегами. Сейчас проходит обучение принципам и методам наставничества.

«Обучение – это возможность подняться на ступень выше, - отмечает Александр, - подняться в профессии, в статусе. Я был студентом, рабочим, теперь стану наставником». 

Программа «Эффективный наставник» позволяет получить крепкую теоретическую базу, основанную на многочисленных практиках. Опытные специалисты приобретают знания, помогающие ускорить адаптацию нового сотрудника в коллективе, учитывать индивидуальные особенности своих учеников. Все это в конечном итоге повышает и эффективность предприятия.

В рамках нацпроекта «Демография» дополнительное профессиональное образование могут получить жители региона, ищущие работу и обратившиеся в службу занятости, включая безработных граждан, людей в возрасте 50-ти лет и старше, лиц предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, стремящихся возобновить трудовую деятельность.

Для этого необходимо подать заявление на портале «Работа в России». Там же можно ознакомиться с направлениями обучения.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: обучение сотрудники предприятий

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