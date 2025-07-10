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Делегация технопарка Жигулевская долина принимает участие в работе выставки «Иннопром–2025»

10 июля 2025 11:57
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Делегация технопарка Жигулевская долина принимает участие в работе выставки «Иннопром–2025»

Делегация технопарка «Жигулёвская долина» принимает участие в работе Международной промышленной выставки «Иннопром–2025» в Екатеринбурге. В состав делегации входят директор технопарка Александр Сергиенко, заместитель директора технопарка Игорь Смирнов и руководитель Регионального центра инжиниринга Сергей Ганин. Тема главной промышленной выставки страны в этом году – «Технологическое лидерство: индустриальный прорыв».

Представители «Жигулёвской долины» участвуют в работе коллективного стенда Самарской области, в мероприятиях деловой программы, знакомятся с представленными технокомпаниями. Уже проведены переговоры о сотрудничестве технопарка с производственно-инжиниринговой компанией «Тесвел», которая разрабатывает комплексные решения в области автоматизации и роботизации производственных процессов.

Александр Сергиенко, директор технопарка «Жигулёвская долина», выступил экспертом круглого стола «Импортозамещение промышленной робототехники». Мероприятие было организовано Национальной ассоциацией участников рынка робототехники и Консорциумом робототехники и систем интеллектуального управления. В своём выступлении Александр Сергиенко дал характеристику развитию отрасли беспилотия в Самарской области, а также подробно остановился на мерах поддержки, которые предоставляют своим резидентам технопарки как институты инновационного развития.

На «Иннопроме–2025» технопарк «Жигулёвская долина» представляет стартапы, индустриальных партнёров и университеты, которые входят в региональную экосистему поддержки инноваций.

«В нашем периметре сосредоточена вся доступная федеральная структура поддержки инноватики. Мы в режиме одного окна координируем работу на местном уровне по программам Фонда содействия инновациям, Агентства по технологическому развитию, Фонда «Сколково», отметил Александр Сергиенко. – Правительство Самарской области и «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» заключили соглашение о сотрудничестве. Технопарк «Жигулёвская долина» получил статус регионального оператора «Центра поддержки инжиниринга и инноваций».

Руководитель технопарка рассказал, что если ранее резидентами технопарка были начинающие компании, то только за 2024 год выручка 300 инновационных компаний-резидентов составила свыше 18 миллиардов рублей. Это уже успешные компании, которые окрепли благодаря господдержке инноваций. Компаниям, работающим в сфере робототехники, был представлен успешный опыт поддержки со стороны технопарка «Жигулёвская долина». Присоединение к экосистемам технопарков открывает доступ к необходимым ресурсам и содействует развитию новых партнёрских связей.

«Региональные технопарки – благоприятная среда для развития новых технокомпаний, в том числе работающих в сфере робототехники. Статус резидентов технопарка откроет для них новые возможности для развития проектов», – подытожил Александр Сергиенко.

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