Делегация Самарской области делится опытом на Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства

Делегация Самарской области принимает участие во Всероссийском форуме по профилактике социального сиротства «Жить и воспитываться в семье», представляя региональный опыт на стратегических семинарах по тиражированию успешных практик. Форум «Жить и воспитываться в семье», проходящий в четвёртый раз по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой, собрал в подмосковном Красногорске более 3 тысяч экспертов очно и онлайн.

На форуме Мария Львова-Белова сообщила, что по поручению Президента Владимира Путина проведена всероссийская инспекция системы профилактики социального сиротства. По её итогам каждый регион получил рекомендации и начал менять подход к работе с семьями. «В результате с июля 2024 года по октябрь 2025 года численность детей, одномоментно находящихся в детских учреждениях, снизилась на 18,2%», — подчеркнула детский омбудсмен.

Самарская область в 2024 году стала пилотным регионом специального проекта по профилактике социального сиротства «Вызов».

Регина Воробьёва, заместитель председателя правительства Самарской области, рассказала участникам форума о проделанной работе. За год выстроена трёхуровневая система межведомственных консилиумов, которая позволяет индивидуально подходить к проблемам каждой кризисной семьи: детально разбирать причины кризиса, разрабатывать и реализовывать программу помощи. Задачи, обозначенные перед системой профилактики, очень сложные, но спустя год реализации проекта «Вызов» уже видны результаты - серьёзные изменения в самой системе и в отношении специалистов, но самое главное — выстраивается межведомственное взаимодействие.

«В Самарской области создано 37 муниципальных консилиумов, 23 социальных (на базе учреждений) и один региональный. Благодаря этому удалось предотвратить 54 случая помещения детей в учреждения, а 46 ребят вернулись в родные семьи», — рассказала Воробьёва.

На форуме большое внимание уделяется вопросам внедрения семьесберегающего подхода, конкретным механизмам профилактики социального сиротства, совершенствованию межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики.

Уполномоченный по правам ребёнка в Самарской области Юлия Николаева модерировала дискуссионную площадку по семейному жизнеустройству детей, оказавшихся в госучреждениях. Она отметила важность создания единой федеральной базы данных, развития школ родительской компетенции и качественного сопровождения семей после возвращения ребёнка. «Заберём из этого диалога и с форума в целом самые эффективные практики для апробации в нашем регионе», — поделилась Николаева.

Региональный куратор проекта «Вызов» Екатерина Сеницкая подчеркнула ценность обмена практиками и необходимость помощи родителям, готовым меняться ради своих детей. «Мы всегда верим в добросовестность родителей, каждая мама любит своего ребёнка, а ребёнок любит маму, такой, какая она есть. Будем продолжать помогать мамам и папам, которым нужна помощь и кто готов изменить себя, свою жизнь ради своих детей», — подчеркнула Сеницкая.

