Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»

6 и 7 ноября на ВДНХ в павильоне 57 «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ» состоится VII федеральный форум «Производительность 360». Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Традиционно участие в форуме примет делегация Самарской области в составе представителей регионального Минпромторга, Регионального центра компетенций, а также предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда».

«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства, которое за 7 лет закрепило статус авторитетной площадки по выработке конкретных решений для повышения эффективности экономики страны. Ярким примером успешного внедрения этих решений является Самарская область, которая по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров национального рейтинга по реализации нацпроекта.

«На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия», - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

За шесть лет к реализации нацпроекта присоединилось 210 предприятий Самарской области. Суммарная выручка этих компаний составляет 348 млрд рублей, а численность обученных новым инструментам бережливого производства - свыше 3,4 тысяч человек.

«Новая философия производительности труда не только способствует росту экономических показателей, но и формирует устойчивую основу для долгосрочного развития предприятий в условиях современных вызовов», - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Форум «Производительность 360» — это не только масштабная дискуссионная площадка, но и практический инструмент для компаний, которые стремятся к росту и конкурентоспособности. Здесь участники получают доступ к лучшим практикам, знакомятся с новыми инструментами повышения эффективности и находят партнеров среди сильнейших игроков рынка.

«Задача на предстоящие годы — превратить работу по повышению производительности труда в управленческую норму на всех уровнях. Сегодня это не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — отмечает заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Ядро участников дискуссии традиционно составит бизнес с выручкой от 400 млн рублей. Это уже вошедшие в федеральный проект предприятия, а также компании, которые только планируют в него вступить. Среди них - обрабатывающие производства, транспортные и строительные предприятия, компании из сферы туризма.

«Форум «Производительность 360» за время своего существования укрепил репутацию значимого события в деловом календаре. Он стал точкой притяжения для бизнеса, экспертов и власти, площадкой, где рождаются новые идеи. Участники получат возможность обменяться лучшими практиками, познакомиться с актуальными инструментами повышения производительности труда и наладить партнерство с сильнейшими игроками рынка. Форум стал не просто дискуссионной площадкой, а настоящим мозговым центром, который формирует стратегию развития производительности труда в России», — отметил Министр экономического развития Максим Решетников.

Вход на форум свободный. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия.

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области