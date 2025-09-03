Я нашел ошибку
Главные новости:
Сильнейшие участники получат приглашение на очные соревнования, которые состоятся 27 сентября в Самаре во Дворце спорта легкой атлетики на улице Физкультурной.
Спортсменов-любителей приглашают принять участие в областном фестивале «ГТО - одна страна, одна команда!»
6 сильнейших команд ветеранов СВО встретятся во Владивостоке на Кубке по следж-хоккею «Герои нашего времени».
Сборная региона сыграет на турнире по следж-хоккею в рамках ВЭФ
С 5 по 6 сентября в областной столице пройдет VII Международный патриотический фестиваль «Самарское знамя» – символ братства и духовного единства народов, исторической памяти и преемственности поколений.
В Струковскоу саду состоится торжественное открытие фестиваля «Самарское знамя»
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»
Мероприятие приурочено ко Дню программиста в России и охватит все регионы страны.
Жителей губернии приглашают проверить уровень цифровой грамотности
Жители просили руководителя области помочь с решением вопроса ремонта подъездных путей и благоустройства данного населенного пункта.
Благоустройство поселка «Юбилейный»: губернатор Вячеслав Федорищев провел личный прием граждан
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Прошло траурное мероприятие, посвящённое памяти погибших военнослужащих и граждан, отдавших свои жизни за Победу.
Сотрудники ИК-10 УФСИН СО организовали для осужденных воспитательное мероприятие в память о павших во Второй мировой войне
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
В Самаре состоится лекция «Символы самарской резьбы»
Делегация Самарской области примет участие в VII федеральном форуме  «Производительность 360»

3 сентября 2025 16:37
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства.

6 и 7 ноября на ВДНХ в павильоне 57 «РОССИЯ — МОЯ ИСТОРИЯ» состоится VII федеральный форум «Производительность 360». Организаторами мероприятия выступают Минэкономразвития России и Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда. Традиционно участие в форуме примет делегация Самарской области в составе представителей регионального Минпромторга,  Регионального центра компетенций, а также предприятий-участников федерального проекта «Производительность труда». 
«Производительность 360» — это ключевое мероприятие в стране по обмену опытом в сфере бережливого производства, которое за 7 лет закрепило статус авторитетной площадки по выработке конкретных решений для повышения эффективности экономики страны. Ярким примером успешного внедрения этих решений является Самарская область, которая по итогам 2024 года вошла в тройку лидеров национального рейтинга по реализации нацпроекта.
«На протяжении последних лет регион — в лидирующей группе рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта. По предварительным итогам 2024 года у нас второе место среди субъектов РФ. Но потенциал региона больше, и здесь нужны более серьезные усилия», - подчеркивает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 
 За шесть лет к реализации нацпроекта присоединилось 210 предприятий Самарской области. Суммарная выручка этих компаний составляет 348 млрд рублей, а численность обученных новым инструментам бережливого производства -  свыше 3,4 тысяч человек.
 «Новая философия производительности труда не только способствует росту экономических показателей, но и формирует устойчивую основу для долгосрочного развития предприятий в условиях современных вызовов», - говорит министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Форум «Производительность 360» — это не только масштабная дискуссионная площадка, но и практический инструмент для компаний, которые стремятся к росту и конкурентоспособности. Здесь участники получают доступ к лучшим практикам, знакомятся с новыми инструментами повышения эффективности и находят партнеров среди сильнейших игроков рынка.
 «Задача на предстоящие годы — превратить работу по повышению производительности труда в управленческую норму на всех уровнях. Сегодня это не просто экономический вопрос, а ключевой механизм достижения национальных целей и устойчивого роста», — отмечает заместитель Председателя Правительства Александр Новак.
Ядро участников дискуссии традиционно составит бизнес с выручкой от 400 млн рублей. Это уже вошедшие в федеральный проект предприятия, а также компании, которые только планируют в него вступить. Среди них - обрабатывающие производства, транспортные и строительные предприятия, компании из сферы туризма. 
«Форум «Производительность 360» за время своего существования укрепил репутацию значимого события в деловом календаре. Он стал точкой притяжения для бизнеса, экспертов и власти, площадкой, где рождаются новые идеи. Участники получат возможность обменяться лучшими практиками, познакомиться с актуальными инструментами повышения производительности труда и наладить партнерство с сильнейшими игроками рынка. Форум стал не просто дискуссионной площадкой, а настоящим мозговым центром, который формирует стратегию развития производительности труда в России», — отметил Министр экономического развития Максим Решетников.
Вход на форум свободный. Зарегистрироваться и ознакомиться с программой можно на официальном сайте мероприятия.

 

Фото: министерство промышленности и торговли Самарской области

