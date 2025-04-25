Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме подлинных афиш театра периода 1941-1943 годов, в экспозицию вошли театральные костюмы и архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.
Уникальные афиши Большого театра из фондов отдела редких книг СОУНБ смогут увидеть самарцы в САТОБ
Кроме того, участники «Диктанта» могли написать письмо военнослужащим, которые проходят службу в зоне специальной военной операции.
Самарские росгвардейцы приняли участие в акции «Диктант Победы»
Проверить свои знания о подвигах героев былых времён и открыть для себя новые страницы истории смогли более 50 самарцев.
Самарцы написали в СОУНБ «Диктант Победы»
Номинал марок –80 руб., тираж –58 000 экземпляров.
Почта России представила в Самаре марку в честь 80-летия Победы
Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате.
Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в «Диктанте Победы»
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +21, +23°С.
26 апреля в регионе днем местами кратковременный дождь, возможна гроза, до +25°С
Будьте внимательны и осторожны!
26 апреля ночью и утром местами в Самарской области ожидается туман
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России.
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.86
0.5
EUR 94.71
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы
Музей Эльдара Рязанова открывает две выставки, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Самарская кирха приглашает 29 апреля на концерт-реквием
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация из Самарской области примет участие в марафоне Знание.Первые Общества «Знание» в честь 80-летия Великой Победы

25 апреля 2025 15:57
145
Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России.

28 апреля Приволжский федеральный округ примет на своей территории просветительский марафон Знание.Первые, посвященный 80-летию Победы. В Казани и Перми для школьников и студентов выступят потомки ветеранов войны, защитники Родины и военкоры, государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые, спортсмены, мастера культуры и искусства. Они расскажут молодежи о героической истории Великой Отечественной войны и напомнят, как важно сохранять историческую память о подвиге народа для построения общего будущего. В первый день марафона лекторы встретятся с молодежью в 11 городах России, а в Музее Победы на Поклонной горе в Москве программа продлится три дня –– с 28 по 30 апреля.  Официальный партнер марафона – особая экономическая зона «Алабуга».

Марафон Знание.Первые охватит всю страну – его площадки откроются в каждом из федеральных округов России. Старт программе дадут на Дальнем Востоке, в городе Южно-Сахалинске. Затем марафон примут в двух молодежных столицах России — Перми и Омске, а также в Салехарде. Продолжатся мероприятия в Москве, Казани и Рязани. Площадки будут также работать в Донецкой Народной Республике и Владикавказе, в городах-героях Санкт-Петербурге и Севастополе.

«Весенний просветительский марафон Знание.Первые будет посвящен Дню Победы. Это великий праздник, символизирующий героическую веху в истории нашей страны. Победа без преувеличения изменила будущее всего человечества. Многонациональный народ ценой огромных усилий и потерь победил фашизм, подарил людям свободную и мирную жизнь. У событий Великой Отечественной войны нет срока давности, сегодня они актуальны так же, как и 80 лет назад. Важно, чтобы молодежь знала и помнила свою историю. Ребята должны осознавать то, как достижения в самых разных сферах связаны с Победой», — подчеркнул полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 

Марафон в Казани пройдет в Национальной библиотеке Республики Татарстан. Здесь с молодежью встретятся сын легендарного летчика, Героя Советского Союза М. П. Девятаева, профессор КГМУ, учредитель Фонда памяти Михаила ДевятаеваАлександр Девятаев, военный корреспондент RT Александр Яремчук, академик Российской Академии наук, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко, заместитель генерального директора по спортивному развитию ФК «Зенит», заслуженный мастер спорта России Андрей Аршавин, режиссер, хореограф, заслуженный артист Российской Федерации Егор Дружинин, актёр, шоумен, телеведущий, певец, продюсер Стас Ярушин(MUZLOFT) и другие лекторы.

Площадкой марафона в Перми станет Молодежный центр «Кристалл». К участию в марафоне приглашены олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, первый заместитель начальника Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Светлана Хоркина, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Олег Скрипочка, писатель Захар Прилепин,военный корреспондент RT Станислав Обищенко, исследователь, автор проекта «Блокада. Всегда со мной» Виктория Баженова, певица, телеведущая, актриса и общественный деятель MIA BOYKA.

В форуме в Москве примет участие делегация от Самарской области. Общественники, активисты регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Самарской области и Центра патриотического воспитания молодежи, представители «Строительно-энергетический колледжа (образовательно-производственный кампус) им. П. Мачнева», «Самарского государственного колледжа», «Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова», «Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна»,«Поволжского государственного колледжа» станут слушателями на площадках, где  заявлено участие известныхгосударственныхдеятелей и руководителей крупнейших компаний. Средиспикеров:заместитель Руководителя Администрации Президента РФ – пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков, Министр финансов Антон Силуанов, генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров. Также в роли спикеров выступят потомки маршалов Победы: дочь маршала И.С. Конева Наталия Конева, внук маршала Л.И. Говорова Леонид Говоров и другие представители известных военных династий.

Особое внимание будет уделено культуре, искусству и спорту во время и после войны. В программе заявлены выступления таких знаковых фигур, как директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков. Военкоры и участники СВО также поделятся своим опытом борьбы за правду.

Спикеров центральной площадки можно будет увидеть в прямом эфире в официальной группе Общества «Знание» ВКонтакте. Трансляции с региональных площадок также доступны в окружных сообществах «Знания».

В преддверии марафона Общество «Знание» проводит специальные тематические мероприятия к 80-летию Победы. Так 24 апреля в преддверии 80-летия Победы пройдет чемпионат Знание.Игра. Тематическая викторина будет посвящена специальной военной операции и Великой Отечественной войне. Участникам предстоит ответить на вопросы, касающиеся исторических дат, героев, терминологии и символов этих двух событий. Победители тематической игры получат памятные призы от «Знания».

Первый федеральный просветительский марафон Знание.Первые был организован в мае 2021 года и стал символом перезагрузки Общества «Знание».

За четыре года состоялось восемь марафонов, в них уже приняли участие свыше 80 тысяч молодых людей, более 700 спикеров, а трансляции набрали почти 900 млн просмотров.

 

Фото: пресс-служба российского общества Знание

Теги: Мероприятия Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу.
23 апреля 2025, 17:09
80 яблоневых деревьев высадили на территории Самарского областного госпиталя для ветеранов войн
Через несколько лет на территории госпиталя молодые яблони зацветут и будут напоминать сотрудникам и пациентам о тех, кто ковал Победу. Общество
521
В своих работах юные участники, дети от 8 до 18 лет, изобразили улицы и дороги Самары, региона и страны.
22 апреля 2025, 18:56
35 самарских школьников стали победителями и призерами областного конкурса «Безопасные дороги глазами ребенка»
В своих работах юные участники, дети от 8 до 18 лет, изобразили улицы и дороги Самары, региона и страны. Общество
574
Цель выставки – привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения.
22 апреля 2025, 17:27
В самарском Доме журналистов 23 апреля откроется фотовыставка «Дорогие мои старики»
Цель выставки – привлечение посетителей, которым близка тематика патриотизма и краеведения. Общество
650
В центре внимания
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
24 апреля 2025  11:24
Международная акция «Георгиевская лента» стартует в Самаре
368
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
24 апреля 2025  10:58
В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора
791
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
24 апреля 2025  10:51
В Самару прибыли еще три односекционных трамвая «Львенок»
427
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
23 апреля 2025  14:02
Театр «Самарская площадь» стал победителем III Всероссийского фестиваля патриотических спектаклей «ZA ЖИЗНЬ»
637
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
23 апреля 2025  13:51
Колледжи из Самарской области станут получателями грантов на создание кластеров «Профессионалитета»
566
Весь список