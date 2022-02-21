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«Дарю тебе кусочек Самары»: музей Алабина продает кирпичи 

21 февраля 2022 14:08
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В музее имени Алабина появились сувениры в виде дореволюционных кирпичей, из которых построены красивейшие здания.

Кусочек Самары – как подарок         «Дарю тебе кусочек Самары». Теперь эта фраза приобрела новый смысл. В музее имени Алабина появились сувениры в виде дореволюционных кирпичей, из которых построены красивейшие здания. Команда музея разработала сувениры – мыло в виде кирпичей.         Внешне мыло точно повторяет кирпичи, которые выпускались в царские времена на заводах Ивана Летягина. 

КАК ИДЕЯ РЕАЛИЗОВАЛАСЬ?

Летом в музее проходил воркшоп. Жители города, московские дизайнеры и сотрудники музея разрабатывали идеи о сувенирной продукции. В эти дни и родилась идея создать что-то в виде самарских кирпичей."У меня давно была мысль как-то развить идею с клеймами самарских кирпичей", -  рассказывает Екатерина Елисеева - главный научный сотрудник отдела фондов музея имени Алабина. – "Во время воркшопа Олеся Сухова озвучила идею сделать мыло. Мы подхватили: «Прикольно намыливаться кирпичом». Так родилась идея. Музей поддержал инициативу. Затем наш художник реставратор Анна Дюпина разработала прототип на основе реального предмета. Отлили первую пробную партию 14 штук».

ЭТО МЫЛО - ТОЧНАЯ КОПИЯ ИЛИ СТИЛИЗАЦИЯ?

Максимально достоверно передать внешний вид клейма Летягина стало важнейшей задачей. Поэтому работали девушки с научной точностью.Сначала сфотографировали реальные кирпичи из коллекции музея. Затем, на 3d-принтере, воссоздали макет клейма, которым пользовались на летягинских заводах. Ну а затем использовали его при создании формочек для мыла. 

БУДЕТ ЛИ МЫЛО В ФОРМЕ КИРПИЧЕЙ ОТ КОНКУРЕНТОВ ЛЕТЯГИНА?

Сейчас в коллекции музея им.Алабина хранится 17 видов дореволюционных кирпичей с разными клеймами. И они все - классные! Поэтому в самых ближайших планах – сварить сувениры с клеймами промышленников Шигаева и Вырыпаева. Их кирпичи можно обнаружить на фото к этому посту. Ну или в стенах драматического театра и доме по адресу ул. Куйбышева 127. А пока - приглашаем за летягинскими кирпичами в нашу музейную лавочку.

КАКИЕ ДОМА ПОСТРОЕНЫ ИЗ ЛЕТЯГИНСКОГО КИРПИЧА?

- ул. Галактионовская, 40;  ул. Галактионовская, 41;  ул. Молодогвардейская, 121-123;  ул. Куйбышева 125;  улица Чапаевская, 170;  ул. Чапаевская, 136;  ул. А. Толстого, д. 42-44;  ул. Фрунзе 128;  ул. Фрунзе, 56. 

 ГДЕ И ПОЧЕМ?Посмотреть на них можно в кофейной зоне, справа от входа.Купить - в кассе, слева от входа.Стоимость мыльных кирпичей - 300 рублей.Можно оплатить картой или наличными - как вам будет удобнее.

ВНИМАНИЕ.На дом мыло не доставляем, предзаказ на него не оформляем.Не попадитесь на уловки мошенников!

Музей работает со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, кроме четверга (с 13:00 до 21:00). Во вторую среду каждого месяца у нас санитарный день.Адрес для навигатора или такси: Самара, ул. Ленинская, 142.Напоминаем, сейчас вход в музей ограничен для лиц, моложе 18 лет, передает пресс-служба музея.

 

Фото:    пресс-служба музея

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