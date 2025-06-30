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Дачников в России могут оштрафовать на 20 тысяч рублей

30 июня 2025 09:44
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Дачников в России могут оштрафовать на 20 тысяч рублей

Дачников в России могут оштрафовать до 20 тысяч рублей за нарушение правил использования химикатов на участках. Об этом сообщили юристы и специалисты по дезинсекции, ссылаясь на действующее законодательство и нормы СанПиН.

«Закон не запрещает дачникам самостоятельно бороться с вредителями. Однако ключевой момент — это безопасность», — пояснил глава московской коллегии адвокатов «Григориадис групп» Дмитрий Григориади РИА «Новости». Он отметил, что не все дачные территории разрешено подвергать обработке. Запрещено проводить подобные работы вблизи санитарно-защитных зон, где есть источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В частности, если обработка осуществляется рядом с колодцем или скважиной, нарушителю может грозить административный штраф в размере от трех до 20 тысяч рублей.

Григориади отметил, что при самостоятельном проведении обработки необходимо строго придерживаться установленных требований и нормативов, регулирующих использование пестицидов и агрохимикатов. Он отметил, что основное требование для дачников — использовать только разрешенные к применению препараты и строго следовать инструкции. 

Юрист добавил, что за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами предусмотрен административный штраф до двух тысяч рублей. Однако если обработка привела к ущербу для здоровья или имущества соседей, нарушителю придется возместить этот ущерб в полном объеме.

Специалист по уничтожению насекомых сервиса «Профи.ру» Кирилл Савоськин уточнил, что на личных участках запрещено использовать препараты для профессионального применения или предназначенные исключительно для сельского хозяйства. На упаковке разрешенных средств обязательно должен быть регистрационный номер и указание на допустимость использования в личных подсобных хозяйствах или на садово-огородных участках, пишет Ура.ру.

Также инструкция должна содержать перечень культур, нормы расхода, меры предосторожности и сроки ожидания до сбора урожая. По словам Григориади, за нарушение санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 предусмотрен отдельный штраф — от 100 до 500 рублей.

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