"Чудо на льду": жители российских городов "нарисуют" на льду рек и озер новогодние открытки

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Жители российских городов подключатся к акции "Чудо на льду", которая зародилась в Амурской области в прошлом году, и при помощи лопат и метел "нарисуют" на замерзших водоемах открытки, сообщается в четверг в Instagram Министерства природных ресурсов и экологии России, передает ТАСС.

Идея рисовать на замерзшем водоеме гигантские открытки принадлежит жителю села Марково в Амурской области Валерию Мельникову. Мужчина, потерявший слух, на протяжении десяти лет выходил на озеро Хомутина и лопатой расчищал снег в виде рисунка. Новогодние открытки стали визитной карточкой приграничного села и Амурской области в целом - их снимки публиковались в социальных сетях, федеральных и региональных СМИ, в 2017 году одну из открыток сфотографировали космонавты с борта МКС. В 2020 году Мельникова не стало, однако журналисты газеты "Амурская правда", которые несколько лет помогали пенсионеру с организацией праздника на льду и с ним сдружились, с привлечением профессионального ледового скульптора нарисовали в память о "дедушке Валерии" открытку и объявили конкурс, участниками которого в итоге стали более 100 коллективов из городов и сел Амурской области, были авторы с Сахалина и других регионов страны.

"Новогодние открытки нарисуют жители страны. [В 2020 году] к доброй традиции присоединились жители Амурской области. А в этом году акцию поддержало Министерство природных ресурсов и экологии России. "Новогоднее чудо" будут создавать жители Екатеринбурга, Новосибирска, Якутска, Омска, Москвы и Оренбурга", - говорится в сообщении.

Известно, что "рисовать" волонтеры и сотрудники системы региональных особо охраняемых природных территорий будут 25 декабря. В Москве "холстом" станет водоем в национальном парке "Лосиный остров", в Оренбурге - у моста Европа-Азия на реке Урал, в Екатеринбурге - на набережной реки Исеть, в Омске около моста через реку Омь, в Якутске - на озере Талое.

"Даже один человек может создать новогодний рисунок. Главное, чтобы он был нарисован от души и дарил радость. Ведь именно для этого создавал свои открытки Валерий Мельников", - приводятся слова министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Фото из открытых источников