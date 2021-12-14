Что волновало граждан больше всего. ЦУР подводит итоги второй недели декабря

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С 5 по 12 декабря органы власти Самарской области ответили на 2 432 сообщения из социальных сетей, 4 122 сообщения обработаны на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе».

ТОП-5 тем в социальных сетях:

Дороги

ЖКХ

Благоустройство

Общественный транспорт

Коронавирус

ТОП-3 тем на «Госуслуги. Решаем вместе»:

Коронавирус

Отсутствие наружного освещения

Дороги

Социальные выплаты

ЖКХ

Семейные утренники

С начала декабря в соцсетях ЦУР зафиксировал порядка полусотни эмоциональных сообщений, в которых родители дошкольников просили разрешить их присутствие на детских утренниках. Данный вопрос поднимался на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу. По информации Роспотребнадзора новогодние праздники можно проводить с участием родителей, но только в пределах одной группы и при соблюдении санитарных мер. Светлана Архипова также пояснила, что попасть в дошкольное или общеобразовательное учреждение можно будет только привитым гражданам (при предъявлении соответствующего документа либо QR-кода).

«Попрошу организовать эту работу с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и дать возможность родителям вакцинированным посещать эти утренники»,- поручил Дмитрий Азаров Министерству образования региона.

В детских садах и школах становится теплее

После сообщений в соцсетях наладили отопление в тольяттинской школе №90. Родители сообщили, что в кабинетах одного из корпусов температура не поднимается выше 17 градусов. Администрация Тольятти оперативно взяла вопрос на контроль, в системе отопления обнаружили недочеты. Согласно распечатке прибора учета тепловой энергии температура теплоносителя на подающем трубопроводе составляла всего 70 градусов, что не соответствует норме. Энергоснабжающая организация занизила температуру теплоносителя на 7 градусов. После вмешательства мэрии энергетики исправили ошибку, оконные рамы в классах утеплили. В кабинетах потеплело до +20 градусов, что соответствует санитарным нормам.

Родители из Самары попросили обратить внимание на отопление в детском саду №43.

«В группах очень холодно, несмотря на плюсовую температуру. Дети и ходят, и спят одетые, руки ледяные. Батареи чуть теплые, если дети ходят гулять, на них ничего не сохнет. Постоянно болеют. В период пандемии все это усугубляется. Примите меры!!!», - сообщили родители дошколят в соцсетях.

После этих сигналов в детсаду провели регулировку отопительной системы. По информации энергетиков температура в помещениях стала соответствовать санитарным нормам. Как сообщили в мэрии, при повторном нарушении температурного режима планируется комиссионное обследование системы отопления данного детского сада с участием представителей энергоснабжающей и обслуживающей организаций.

На «Госуслуги» - за светом

Более 340 сообщений на платформу «Госуслуги. Решаем вместе» поступило от жителей Самарской области на тему отсутствия наружного освещения, все они оперативно переданы в работу муниципалитетам.

Так, жители села Старопохвистнево пожаловались, что на пешеходном переходе на улице Советской не горят фонари. Освещение оперативно восстановили благодаря активным гражданам.

Жители Кинеля сообщили, что повсеместно не работают фонари уличного освещения. Речь шла об участке от ул. Фестивальной до Автовокзала и городского рынка. Фонари не горят также в другом конце города около "кирпички" в районе 7 утра и 7 вечера. Администрация Кинеля пояснила, что на Фестивальной было повреждение на линии, которое быстро ликвидировали.

Что касается времени работы уличного освещения, то здесь существует понятие сезонности – в зимнее время фонари утром гасят раньше, потому что снег является своего рода естественной подсветкой. Отсутствие осадков в декабре привело к жалобам жителей. Например, любитель утренних пробежек в Загородном парке в Самаре попросил скорректировать освещение, поскольку в утреннее время в парке очень темно.

«Рано утром ещё темно и заниматься утренним бегом становится травмоопасно».

Специалисты Минлесхоза услышали мнение жителя и обещали скорректировать освещение:

«Дали указание администрации Загородного парка. Освещение будет в парке с 16:30 до 8:00 утра».

График движения автобусов в Новокуйбышевске взяли на контроль

С наступлением холодов тема несоблюдения графиков движения автобусами вошла в ТОП самых обсуждаемых в соцстетях. Жители Новокуйбышевска продолжают отправлять тревожные сигналы о работе общественного транспорта. Многие горожане работают и учатся в Самаре, в вечернее время возвращение домой стало проблемой из-за нестабильного расписания автобуса №492. На этой неделе жители сообщали о трудностях перемещения из Новокуйбышевска в Самару.

«Сегодня в очередной раз простояли с людьми на остановке общественного транспорта в г. Новокуйбышевске, в ожидании 492-ой маршрутки. 30 минут на остановке на морозе, на часах было 19:00-19:30. Маршрутка подъехала, но водитель, открыв дверь, сообщил, что он поедет только до 116 км, а как быть людям, кто живет в г. Самара, а работает в г. Новокуйбышевске?! Приходится ездить на такси».

Специалисты министерства транспорта Самарской области взяли под особый контроль работу данного маршрута. Специалисты ведомства изучат пассажиропоток и проведут переговоры с коммерческим перевозчиком.

В библиотеку за прививкой

Жители Самары продолжают интересоваться, где в комфортных условиях в Самаре можно сделать прививку от COVID-19 или гриппа, при этом просят сократить до минимума общение с пациентами, которые пришли на прием ко врачу. Минздрав региона обратил внимание на просьбы жителей из соцсетей.

С 13 декабря в Самарской областной универсальной научной библиотеке по адресу пр. Ленина, 14А вновь открылся пункт вакцинации. Жители региона смогут сделать прививку от COVID-19 и гриппа ежедневно с 9.00 до 20.00, в том числе в субботу и воскресенье. Вакцинация от COVID-19 будет проводиться вакцинами Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпиВакКорона», «Спутник Лайт». Проводится также вакцинация от гриппа вакцинами «Ультрикс Квадри», «Флю-М» и «Совигрипп». Напомним, также пункт вакцинации ежедневно работает с 9.00 до 20:00 на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной» (г. Самара, ул. Полевая, 80). Обращаем внимание, что оба этих пункта будут работать ежедневно до 29 декабря включительно. С собой необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Всего в регионе открыты 200 пунктов вакцинации, из них 11 – круглосуточных.

Мало воды

Жители Тольятти обнаружили в районе Муравьиных островов рыбу, оказавшуюся в западне. Сотни мелких рыб попали на отмель, и местные жители пытались их вылавливать сачками и спасать, отпуская в воду. В выходные ЦУР Самарской области зафиксировал более 30 сообщений на эту тему в соцсетях и связался со специалистами Института экологии Волжского бассейна. Эксперты объяснили, что из-за обмеления Волги, рыба в архипелаге Муравьиных островов оказалась в замкнутых малых водах.

«Килька - это вид-вселенец, живет в Каспийском море, после создания водохранилища стала активно расселяться на север. Однако вид обитает около поверхности и чувствителен к волнобою, скрывается в затонах. Сейчас - теплая зима, и лед медленно намерзает, также имеется обмеление и сокращение численности хищников, которые активно потребляют кильку. Но на данный момент их недостаточно», - отметил Александр Файзулин, заместитель директора по науки Института экологии Волжского бассейна.

И напоминаем, что сообщить о своей проблеме или задать вопрос жители региона могут в официальных пабликах органов власти или в группах ЦУР Самарской области в социальных сетях:

https://vk.com/tsur63

https://www.instagram.com/tsur63/

https://ok.ru/tsursamars

Также обратиться можно через платформу обратной связи на сайте Правительства Самарской области или официальных сайтах министерств и администрации муниципалитетов.