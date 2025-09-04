Что нам приготовила осенняя погода в период с 4 по 10 сентября?

131

Изучаем прогноз погоды от облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

4 сентября: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +16, +21°С, в Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.

5 сентября: переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +18, +23°С, в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.

6 сентября: переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С, в Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.

7 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С.

8 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.

9 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С.

10 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.

Прогноз погоды подготовлен на основании сведений ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФГБУ «Гидрометцентр России».