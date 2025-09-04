Что нам приготовила осенняя погода в период с 4 по 10 сентября?

Я нашел ошибку
Главные новости:
Их цель — отработать навыки тушения пожаров и спасения людей на спортивных объектах, где много посетителей, а также проверить, как взаимодействуют сотрудники объекта, пожарные и городские службы.
В сызранском дворце спорта прошли пожарно-тактические учения
На новом автобусе также планируется осуществлять поездки на мероприятия по программе "Пушкинская карта".
В августе состоялся первый выезд автобуса ПАЗ - Vector с творческими коллективами Красноярского района
Самарскую область на соревнованиях представляют 5 команд спортивного клуба «Крылья Мечты» и ФКА «Сызрань» в футболе ампутантов.
«Стальная воля»: в Самаре открылся второй этап турнира РФС по адаптивному футболу
671 просветитель Самарской области участвует в пятом сезоне Знание.Премия.
Самарская область — в десятке лидеров заявочной кампании Знание.Премия — 2025
На заседании обсудили строительство и реконструкцию производственных объектов, закупку технологического оборудования в рамках федеральной субсидии, финансовую поддержку предприятий, реализацию проекта по строительству жилья для сотрудников предприятий ОП
В Самаре губернатор Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по развитию ОПК
в селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
В селе Верхняя Подстепновка обновили подразделение Волжской больницы
в России предложили запретить работу коллекторов
В России предложили запретить работу коллекторов
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Готовность образовательных учреждений Самары к учебному году проверили сотрудники Росгвардии
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Что нам приготовила осенняя погода в период с 4 по 10 сентября?

4 сентября 2025 13:20
131
Что нам приготовила осенняя погода в период с 4 по 10 сентября?

Изучаем прогноз погоды от облГКУ «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».

4 сентября: облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +16, +21°С, в Самаре ночью +14, +16°С, днем +18, +20°С.
5 сентября: переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +18, +23°С, в Самаре ночью +13, +15°С, днем +19, +21°С.
6 сентября: переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный, северный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С, в Самаре ночью +13, +15°С, днем +22, +24°С.
7 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С.
8 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.
9 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10, +15°С, днем +20, +25°С.
10 сентября: небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем +20, +25°С.

Прогноз погоды подготовлен на основании сведений ФГБУ «Приволжское УГМС» и ФГБУ «Гидрометцентр России».

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
183
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
416
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
470
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
489
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
393
Весь список