Что изменится в жизни россиян с 1 июня

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С начала лета начнут действовать сразу несколько важных нововведений. Так, в России обновят правила расчета единого пособия, к организаторам сложных походов предъявят дополнительные требования, а на летних верандах разрешат продавать алкоголь. Также, напомним, что россиян ждет один выходной в честь Дня России — 12 июня. Об этих и других изменениях, которые принесет первый месяц сезона, — в традиционном обзоре «Известий».

Индексация пенсий и льгот

С началом лета пенсия вырастет у некоторых категорий граждан. Традиционно двойную фиксированную выплату к страховой пенсии получат в июне граждане, достигшие в мае 80-летнего возраста. Размер надбавки составит 8134 рубля, а общая сумма выплаты — 16 269 рублей. Такую же прибавку к основному пособию стоит ожидать инвалидам, которым в последний месяц весны установили первую группу. В обоих случаях действует беззаявительный порядок начисления средств.

Кроме того, с 1 июня пройдет ежегодная индексация размеров страховых пенсий для неработающих пенсионеров. Изменения коснутся тех, кто уволился с работы не позднее апреля: они начнут получать увеличенный размер выплаты. После прекращения трудовой деятельности нужно сообщить об этом в СФР, чтобы пенсию проиндексировали.

Также с начала лета в некоторых регионах запланирована индексация транспортных льгот для пожилых граждан. Это компенсирует рост цен на проезд в общественном транспорте. Если пенсионер отказывается от льготного проездного, он будет получать ежемесячную денежную выплату на проезд.

Правила расчета единого пособия

С 1 июня 2024 года вступят в силу нововведения, касающиеся назначения и выплаты единого пособия на детей. Изменения затронут в первую очередь родителей, получающих алименты.

Ранее при оформлении пособия указывалась любая фактически поступившая сумма. Теперь она будет учитываться, если есть решение суда. А в случае, если родители договорились об алиментах устно или в нотариальном соглашении, пособие будут рассчитывать, исходя из цифры, фигурирующей в соглашении. Для нее с начала лета введут минимальный порог, который зависит от величины МРОТ. С 1 июня такая сумма алиментов должна быть не менее 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) на одного ребенка (4810 рублей), 33% — на двух детей (6349 рублей) и 50% — на трех и более детей (9621 рубль).

В заявлении необходимо будет указать сумму алиментов, а также документ, на основании которого они были назначены. Информация о решениях суда или приказах о назначении алиментов будет проверяться, суд должен предоставить необходимые данные для СФР. Если фонд не получит их вовремя, заявителю придется самому передавать соответствующие документы.

При расчете среднедушевого дохода по-прежнему не учитываются денежные средства, выплачиваемые государством матерям-героиням, награжденным орденом или медалью «Родительская слава».

Кроме того, с 1 июня доходами семьи не будут считать деньги на номинальных счетах ее несовершеннолетних членов. Получаемая ими зарплата учитывается только в случае, если подросток одновременно учится в школе, вузе или ссузе.

Напитки в летних кафе

21 мая Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Документ разрешает торговлю алкогольными напитками в летних кафе.

Таким образом, возможность продажи спиртного будет распространяться на веранды, помосты и дворики, являющиеся частью ресторанов или кафе. Для этого заведение должно иметь лицензию на торговлю алкоголем.

Сейчас за такую деятельность площадке по закону может грозить штраф до 300 тыс. рублей. При этом в некоторых субъектах РФ продажа алкоголя на летних верандах была разрешена и ранее, например в Москве.

Новые нормы вступят в силу с 1 июня, но не затронут новые регионы, где до 2026 года будет действовать переходный период.

Туристическая безопасность

С 1 июня начнет действовать закон от 23 марта 2024 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об основах туристской деятельности в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий деятельность сопровождающих туристов инструкторов-проводников и гидов. Все, кто водит путешественников по опасным и сложным маршрутам, будут обязаны проходить соответствующую аттестацию.

Проводить ее разрешат не каждому образовательному учреждению: для этого потребуется иметь подходящую программу повышения квалификации. Правительство должно включить организацию в специальный перечень, в который войдут общероссийские спортивные федерации и их региональные подразделения, имеющие опыт подготовки проводников. К аттестации получится привлечь и другие организации по подготовке инструкторов-проводников на территории регионов. При этом в состав аттестационных комиссий войдут представители МЧС России.

Кроме того, документ определяет, кто и как займется контролем деятельности проводников — ответственность ляжет на региональные власти. Если маршруты проходят по особо охраняемым природным территориям, то проверять работу гидов будут те учреждения, которые следят за использованием ООПТ по назначению. Также проводников обяжут сообщать в МЧС о начале маршрута и возвращении с него.

Минэкономразвития России утвердит порядок отнесения маршрутов к категориям сложности. Поправки начнут действовать с начала лета этого года, но сам переход на новые правила аттестации будет поэтапным.

УДО для женщин с детьми

С 10 июня 2024 года часть женщин, находящихся в местах лишения свободы, сможет ходатайствовать об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким его видом. Послабление смогут применить, если заключенная совершила преступление небольшой тяжести и отбыла не менее четверти положенного срока, а также является матерью малыша возрастом до четырех лет. Речь идет о случаях, когда дети находятся в доме ребенка того же исправительного учреждения, где содержится их мать. Нововведение распространяется в том числе и на тех, кто совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте.

Ранее такая возможность была доступна только для женщин с детьми в возрасте до 3 лет.

Другие новшества

С начала лета вступят в силу изменения закона № 7-ФЗ об НКО, отменяющие необходимость наличия печати для некоммерческих организаций. Теперь НКО вправе, но не обязаны иметь печать, однако, если ее все-таки решат использовать, она по-прежнему должна отражать полное наименование юрлица на русском языке, а сведения о ее наличии — содержаться в уставе организации. Новшество затронет не все НКО: для государственных и муниципальных учреждений требование иметь печать остается.

С 1 июня начнут действовать новые правила расчета налога на добычу полупродуктов, содержащих в себе один или несколько драгоценных металлов, а именно золото, серебро, платину, палладий, иридий, родий, рутений, осмий. Так, с первого дня месяца по 31 декабря 2024 года НДПИ на золото увеличится на 78 тыс. рублей за 1 кг.

Кроме того, традиционно до 1 июня налоговые резиденты — граждане России должны отчитаться о движении средств по счетам в зарубежных банках. В ином случае предусмотрена административная ответственность в виде штрафа, причем каждый период просрочки чреват увеличением суммы взыскания.