Члены общественной наблюдательной комиссии посетили областную соматическую больницу УФСИН СО

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Председатель Регионального Духовного управления мусульман, муфтий Самарской области Талип хазрат Яруллин и настоятель храма в честь Великомученика Владимира, митрополита Киевского протоиерей Георгий Козин посетили областную соматическую больницу. Их сопровождал помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

В ходе визита члены ОНК встретились с начальником учреждения подполковником внутренней службы Дмитрием Тремасовым. Он рассказал об условиях содержания осужденных в больнице. Участники встречи обсудили вопрос обеспечения прав осужденных на свободу совести и вероисповедания.

Завершилось мероприятие приемом осужденных по личным вопросам. Члены общественной наблюдательной комиссии всем обратившимся дали подробные ответы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области