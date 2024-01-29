Члены молодежного совета самарского Росреестра возложили цветы в память о мужестве героев и защитников Ленинграда

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80 лет назад - 27 января 1944 года окончилась блокада Ленинграда. Каждый год в этот день жители Самары приходят к Вечному огню, чтобы почтить память погибших, поблагодарить тех, кто пережил трагические испытания тех лет.

Члены молодежного совета самарского Росреестра возложили цветы к Вечному огню и к памятнику «Жителям блокадного Ленинграда» в Парке Победы города Самары.

872 дня продолжалась блокада Ленинграда немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны. Испытывая жесточайший голод, холод, бомбардировки и артобстрелы, ленинградцы продолжали трудиться, защищая город. Блокада Ленинграда привела к сотням тысяч смертей среди жителей.

«Подвиг ленинградцев, более двух лет продержавшихся в осаде, не знает равных, - говорит заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева - Для всех нас страшные события тех дней - это пример невероятного героизма русского народа в тяжелейших условиях. Светлая память героям!»