Читателям самарских библиотек открыт доступ к газетам времен Великой Отечественной войны

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В год 80-летия Великой Победы одним из проектов по сохранению исторической памяти и правды о Великой Отечественной войне стал цифровой ресурс «Строки, опалённые войной», размещённый на платформе базы данных периодических изданий «ИВИС».

Историческая база содержит копии публикаций периодических изданий военных лет: «Правды», «Известий», «Литературной газеты», «Огонька», а также подпольных газет партизан Белоруссии.

Газеты и журналы в электронном виде можно найти на платформе East View.

Читателям Самарской областной универсальной научной библиотеки до 30 июня 2025 года будут доступны следующие собрания:

– электронный архив журнала «Огонёк» за 1941–1945 гг.;

– электронные архивы газет «Известия», «Литературная газета», «Правда» за 1941–1945 гг.

– «Партизанская печать Беларуси» – уникальная коллекция газет, издававшихся в 1942–1944 гг. на оккупированной территории действовавшими в подполье райкомами, горкомами, обкомами ВКП(б).

Оцифрованные и включенные в коллекцию копии этих уникальных изданий являются важным достоверным источником информации для исследователей, занимающихся историей Великой Отечественной войны.

Для доступа к платформе East View необходимо:

1. Создать аккаунт или авторизоваться в личном кабинете читателя на сайте СОУНБ.

2. В разделе «Виртуальный читальный зал» перейти на платформу East View.

Фото: freepik.com