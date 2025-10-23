Четырнадцать жителей Самарской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

167

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса Знание .Л ектор . Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей.

В борьбе за место в финале лекторы Самарской области выступали перед Экспертным советом на площадке Самарского государственного технического университета. Финалистами стали: член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Самарского регионального штаба «Народного фронта» Павел Покровский; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Лицея «Технический» г. о. Самары Дина Шустова; заместитель директора по воспитательной работе спортивной школы «Акрон — Академия футбола им. Юрия Коноплева» Евгений Ганжов; вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин; куратор музейных проектов Центра креативных индустрий Самарского технического университета «АрхСЛОН» Елена Обухова; главный специалист Комитета по делам молодежи мэрии г. Тольятти Владислав Радьков; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 74 г. Тольятти Наталья Пасечник; педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Гармония» с. Борское Дина Лукина; главный технический инспектор труда Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексей Смоляков; бизнес-тренер Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи Анастасия Кондрашова; индивидуальный предприниматель, бизнес-тренер, специалист по бережливым технологиям и развитию soft-skills Иван Игнатов; учитель начальных классов средней школы «Образовательный центр» с. Воротнее Валерия Комлева; руководитель проектов компании «Альфа-Групп» Дмитрий Калязин и доцент Самарского социально-педагогического университета, кандидат исторических наук Владимир Быстрюков.

«Я был приятно удивлен, когда ознакомился со списком финалистов. Самому молодому конкурсанту — 22 года, а самому старшему — 64. Среди финалистов 9 участников СВО, 337 человек посвятили себя благотворительности и волонтерству. А для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала настоящим семейным делом — их близкие входят в число лекторов Общества «Знание». Каждый из участников — это пример того, как знание превращается из инструмента в миссию, в способ служения людям и своей стране. Уже сейчас они вдохновляют и объединяют людей вокруг ценностей созидания и развития. Хочу пожелать каждому из участников успеха в заключительном этапе конкурса!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% заняты в сфере образования и науки: среди них кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.

110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе, набор техники и другие ценные призы.

Напомним, что ранее были объявлены финалисты в номинации «Юный лектор». Ими стали 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов России.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс». Партнерами выступают ювелирный дом Cassiopea и образовательная платформа «Алгоритмика».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»