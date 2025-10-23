Я нашел ошибку
Главные новости:
до конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
До конца 2025 года в регионе необходимо установить 1726 работающих стационарных камер контроля ПДД
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Проходческий щит "Самара" прошел уже 1 341 метров правого тоннеля самарской станции метро "Театральная"
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах
в Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
В Сызранском районе недрам причинили ущерб на 4 млн рублей
Герб Самарской области нанесут на ракету
Герб Самарской области нанесут на ракету
Маршрут автобуса № 5д в Самаре частично изменили
Маршрут автобуса №5д в Самаре частично изменили
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
В Самарском общежитии колледжа нашли женщину в крови
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.27
-0.38
EUR 94.39
-0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция Армена Арутюнова о самарской мозаике
Самарский зоопарк приглашает на Осенний бал-маскарад
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Четырнадцать жителей Самарской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

23 октября 2025 19:04
167
Четырнадцать жителей Самарской области прошли в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор

 

Российское общество «Знание» опубликовало список финалистов взрослой категории пятого сезона Всероссийского конкурса Знаниеектор. Ими стали 516 человек из 82 регионов России. В ноябре они поедут в Москву на финальные испытания, где Экспертный совет выберет победителей.

В борьбе за место в финале лекторы Самарской области выступали перед Экспертным советом на площадке Самарского государственного технического университета. Финалистами стали: член Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Самарского регионального штаба «Народного фронта» Павел Покровский; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями Лицея «Технический» г. о. Самары Дина Шустова; заместитель директора по воспитательной работе спортивной школы «Акрон — Академия футбола им. Юрия Коноплева» Евгений Ганжов; вице-президент Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Максим Зрютин; куратор музейных проектов Центра креативных индустрий Самарского технического университета «АрхСЛОН» Елена Обухова; главный специалист Комитета по делам молодежи мэрии г. Тольятти Владислав Радьков; советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 74 г. Тольятти Наталья Пасечник; педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Гармония» с. Борское Дина Лукина; главный технический инспектор труда Самарской областной организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ Алексей Смоляков; бизнес-тренер Самарского научно-исследовательского и проектного института нефтедобычи Анастасия Кондрашова; индивидуальный предприниматель, бизнес-тренер, специалист по бережливым технологиям и развитию soft-skills Иван Игнатов; учитель начальных классов средней школы «Образовательный центр» с. Воротнее Валерия Комлева; руководитель проектов компании «Альфа-Групп» Дмитрий Калязин и доцент Самарского социально-педагогического университета, кандидат исторических наук Владимир Быстрюков.

«Я был приятно удивлен, когда ознакомился со списком финалистов. Самому молодому конкурсанту — 22 года, а самому старшему — 64. Среди финалистов 9 участников СВО, 337 человек посвятили себя благотворительности и волонтерству. А для 18 конкурсантов просветительская деятельность стала настоящим семейным делом — их близкие входят в число лекторов Общества «Знание». Каждый из участников — это пример того, как знание превращается из инструмента в миссию, в способ служения людям и своей стране. Уже сейчас они вдохновляют и объединяют людей вокруг ценностей созидания и развития. Хочу пожелать каждому из участников успеха в заключительном этапе конкурса!», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Финалисты представляют более 200 населенных пунктов. 66% заняты в сфере образования и науки: среди них кандидаты и доктора наук, почетные работники сферы образования РФ. Более половины финалистов являются родителями, 37 из них — многодетные.

110 победителей взрослой категории получат право заключить контракты с Обществом «Знание» на проведение лекций в своем регионе, набор техники и другие ценные призы.

Напомним, что ранее были объявлены финалисты в номинации «Юный лектор». Ими стали 50 школьников и студентов СПО из 27 регионов России.

Информационные партнеры юбилейного сезона Знание.Лектор — телерадиокомпания «Звезда» и медиахолдинг «ФедералПресс». Партнерами выступают ювелирный дом Cassiopea и образовательная платформа «Алгоритмика».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
23 октября 2025  23:06
Вячеслав Федорищев с рабочим визитом посетил Исаклинский район
115
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
23 октября 2025  21:49
Самарцев предупреждают об ограничениях на улице Авроры
165
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
23 октября 2025  21:23
Движение транспорта через перекресток улиц Галактионовской и Красноармейской временно ограничат в Самаре
172
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
23 октября 2025  15:59
Жителям и гостям областной столицы предлагается проголосовать за необходимость дополнительного благоустройства четырех станций метро
432
в Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
23 октября 2025  15:12
В Самарской области ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее
215
Весь список