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Четыре инновационных проекта Самарской области получат 16 млн рублей на развитие

19 августа 2022 16:58
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Один из победителей конкурса Алексей Ненашев занимается разработкой бессерверного интернета.

Региональное представительство Фонда содействия инновациям – технопарк «Жигулевская долина» - сообщило об утверждении результатов отбора проектов по конкурсам программы «Старт». По итогам инновационные и высокотехнологичные разработки из Самарской области получат 16 миллионов рублей на свои разработки.

Создание максимально комфортных условий для успешного развития технологического и инновационного предпринимательства в Самарской области – одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова. 

«Одной из ведущих инвестиционных площадок Самарской области является технопарк «Жигулевская долина», где инновационные проекты могут получить поддержку на всех этапах реализации, – рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Разработчики нашего региона активно используют инструменты федеральных институтов развития. Одним из таких механизмов финансовой помощи являются программы и конкурсы Фонда содействия инновациям. Для нас важно, чтобы инновационные идеи активно воплощались в жизнь и находили своего потребителя как внутри региона, так и за его пределами».

На участие в конкурсе «Старт-Искусственный интеллект-1» от Самарской области было подано 10 заявок. Победителем данной программы стала Евгения Амосова с командой из Самарского государственного медицинского университета. Они представили проект «Интеллектуальный сервис в диагностике и лечении социально значимых хронических инфекционных заболеваний легких». Разработчики получат на реализацию проекта 4 млн рублей.

Три заявки от региона получат гранты на прохождение акселерации. Среди них: разработка программного обеспечения для сферы очистки сточных вод, разработка облачного сервиса для эпидемиологического контроля респираторных вирусных инфекций, а также проект разработки системы алгоритмов на базе нейронных сетей по выбору лучшего предложения из множества. 

На отбор проектов по конкурсу «Старт-1 Архипелаг 2022» от Самарской области было подано 4 заявки.  Победителями этого конкурса стали 3 проекта в области ИТ-технологий, а также в сфере автоматизации сельскохозяйственной техники. Все они получат гранты в размере 4 миллиона рублей.

Один из победителей конкурса Алексей Ненашев занимается разработкой бессерверного интернета. «В рамках конкурса Фонд содействия инноваций поддержал нашу разработку децентрализованной подсистемы аудиовидеоконференций с наивысшей степенью приватности на нашей платформе. Грант позволит нам существенно ускорить процесс разработки и выход на рынок. Вместе с победой и финансированием мы также получили положительное влияние на моральный дух команды проекта и чувство, что мы делаем полезное дело для своей страны», - рассказал он. 

Региональным представителем Фонда содействия инновациям в Самарской области является руководитель оператора инновационной деятельности региона директор технопарка «Жигулевская долина». Записаться на консультацию по вопросам подачи заявок на конкурсы Фонда можно по единому номеру: 8 (8482) 93-00-93.

 

Фото из открытых источников

 

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