Четыре города губернии стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

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В Калуге в рамках Всероссийского форума «Развитие малых городов и исторических поселений» были объявлены города–победители IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В пленарной сессии форума приняли участие Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин и глава Минстроя России Ирек Файзуллин. Самарскую область представили врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Михаил Смирнов, помощник главы Самарской области по урбанистике Анастасия Сорокина, а также главы городских округов.

Четыре заявки Самарского региона из Чапаевска, Сызрани, Октябрьска и Отрадного стали победителями и получили федеральные гранты на реализацию проектов благоустройства по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Самарская область уже несколько лет занимает лидирующие позиции во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. И этот год не стал исключением: четыре городских округа одержали победу в нем. Прежде всего, это высокая оценка деятельности региона федеральными коллегами, заслуженная награда для талантливых команд профессионалов и победа неравнодушных жителей области. Это и значимый шаг вперед в развитии региона: полученные федеральные гранты более чем на 380 млн. рублей помогут благоустроить общественные пространства четырех городов-победителей, сделать их привлекательными и комфортными для нас – жителей и гостей региона. Сейчас, когда мы формируем программу социально-экономического развития Самарской области, это особенно важно. Впереди предстоит большая работа – уже в следующем году начнется реализация проектов. Безусловно, Правительство Самарской области будет оказывать необходимую поддержку муниципалитетам, потому что только вместе мы сможем сделать наши города еще лучше и комфортнее для жизни», – подчеркнул врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

За время проведения конкурса более 20 проектов Самарской области стали его лауреатами. Напомним, в прошлом году среди победителей оказались городские округа Чапаевск и Сызрань с проектами благоустройства набережной реки Крымза в Сызрани и преображения парка имени Чапаева в Чапаевске. В начале августа глава 63-го региона во время рабочего визита в муниципалитеты оценил ход реализации данных проектов и дал ряд поручений, в том числе по проведению дополнительного благоустройства территорий в интересах жителей.

В 2024 году конкурсная комиссия высоко оценила проект «Благоустройство территории улицы Комсомольской от улицы Железнодорожной до Храма Сергия Радонежского», предложенный Чапаевском. В сквере планируют разметить прогулочные аллеи, кормушки для птиц, библиотечный павильон, розарии, клумбы, аптекарский сад, зону отдыха, детские площадки, стелу «Начало города». Он станет логичным продолжением парка им. В.И. Чапаева, который был в числе победителей VIII Всероссийского конкурса. В парке в настоящее время уже идут работы по благоустройству.

Еще один победитель текущего года - проект благоустройства центрального парка имени Максима Горького, расположенного рядом с Домом культуры «Железнодорожник» и Храмом в честь Вознесения Господня в Октябрьске. Авторы проекта планируют создать здесь современное общественное пространство для досуга, спорта и развития. Проект предусматривает размещение в парке сцены, подиумов, качелей, тира, площадок для игр в шашки, шахматы, воркаут-зоны, беседки-лектория. Запланировано дополнительное озеленение. У Октябрьска уже есть опыт побед во Всероссийском конкурсе благоустройства малых городов. С привлечением средств федерального гранта здесь привели в порядок территорию возле центрального пляжа, провели реновацию в «Парке поколений», обновили Александровскую Аллею.

Проект города Отрадный «Ритмы бульварной поэзии: благоустройство улицы Сабирзянова от улицы Советской до улицы Пионерской» предполагает обновление самого длинного и широкого городского бульвара. Здесь планируют провести комплексную реновацию и включить улицу в единый визуальный код с уже реализованными конкурсными проектами на улице Победы и в «Отрадном-парке». Вдоль бульвара появятся удобные локации для занятий спортом, зоны тихого отдыха, беседки, шезлонги, качели и навесы.

Лучшим признан также проект благоустройства центрального городского пляжа Сызрани. Объект станет завершающим пунктом туристического маршрута по старинному волжскому городу и продолжением масштабной реновации исторического центра: трех благоустроенных набережных (набережной у Кремля, Монастырской набережной, набережной реки Крымза), реализованного в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» туристского кода центра города Сызрань.

Ожидается, что благоустроенный пляж будут ежегодно посещать не менее 30 тысяч горожан гостей города. Здесь регулярно планируют проводить массовые мероприятия. Место станет еще более востребованным у молодежи. После реализации объекта на пляже появятся амфитеатр, детская и спортивная площадки, пункты проката, медпункт, места для отдыха, качели в воде и многое другое.

На реализацию четырех проектов будет направлен федеральный грант в размере более 380 миллионов рублей, и дополнительно привлечены средства областного и местных бюджетов. Работы по обновлению и благоустройству территорий стартуют в 2025 году.

Фото представлено Минстрой России