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Четвертый пресс-тур «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» пройдет в Деревне ездовых собак «Серебро Севера»

11 января 2022 15:20
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Три с половиной, пять и пятнадцать км на собачьих упряжках.

12 января состоится четвертый пресс-тур в рамках реализации проекта «Поехали! Зимний отдых в Самарской области» для представителей средств массовой информации и блогеров, организованный департаментом туризма министерства культуры Самарской области при поддержке областного Правительства.

Еженедельно на протяжении всей зимы 2021 – 2022 г.г. будут осуществляться пресс-туры в самые уникальные и привлекательные уголки Самарской губернии. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.

Участники пресс-туров будут знакомиться с туристическими площадками Самарской губернии, где можно отдохнуть зимой или попробовать себя в зимних и экстремальных видах спорта, будут любоваться пейзажами заснеженных Жигулевских гор, чтобы потом увлекательно рассказать об этом в своих материалах.

В этот раз журналисты и блогеры отправятся в Деревню ездовых собак «Серебро Севера», где их ожидает экскурсионная программа выходного дня «Северные истории», квест для командообразования «Полярный десант» (из жизни Арктических войск). Отметим, что выбранная для четвертого пресс-тура туристическая площадка стала победителем I конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма 2020 г. В рамках предоставленного гранта был возведен глэмпинг «Лесная Хижина» и разработан комплекс туристических собачьих маршрутов «Шесть дорог-семь ключей». Участники пресс-тура примут участие в заездах на короткую дистанцию 5 км, поучаствуют в снегоходном обзорном маршруте вдоль Волги на дистанцию 3,5 км, а самых смелых ждет экспедиционный маршрут на собачьих упряжках на среднюю дистанцию в 15 км.

 

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