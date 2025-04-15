Четверть самарцев приписывают в резюме обучение, которого не проходили в действительности

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Конкуренция на рынке труда заставляет многих самарцев быть изобретательными: чтобы получить выгодную вакансию, нередко приходится «полировать» собственное резюме. Такой вывод сделали эксперты «HR Lab. – Лаборатории HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» во время опроса для Аналитического центра «АльфаСтрахование». Так, каждый четвертый указывал вымышленные курсы повышения квалификации или обучение, которое на самом деле не проходил.

Согласно результатам исследования, около 33% опрошенных кандидатов прибегают к искажению фактов – в анкетах или при собеседованиях. Причина проста: желание произвести лучшее впечатление и выделиться на фоне других претендентов.

В основном преувеличение связано с профессиональными обязанностями: около 49% респондентов признаются, что описывали свой опыт как более весомый. В частности, 30% жителей Самары утверждали, что вели крупные проекты, хотя в действительности просто принимали участие в их разработке. А около 19% горожан прибавляли себе «лишние» задачи и зоны ответственности.

Примерно 26% вписывали в резюме образование или курсы повышения квалификации, которых в реальности не существует. Также довольно часто самарцы преувеличивают уровень владения ПК. 54% опрошенных заявляли, что свободно работают с Excel, хотя владеют лишь базовыми инструментами. Чуть менее – 45% – представляли себя как продвинутых пользователей нейросетей или даже специалистов в программировании, не имея соответствующего опыта.

Свободный уровень владения английским и другими языками – еще одно распространенное приукрашивание. 27% участников исследования говорили, что могут без проблем общаться с иностранцами, не думая о том, что эта ложь может привести к проблемам на работе.

Способность к командной работе и коммуникабельность также нередко становятся объектом фантазии: около 22% самарцев называли себя активными организаторами и харизматичными лидерами, а 15% – как людей, стремящихся к развитию и новым знаниям, хотя по факту это не соответствовало действительности.

Что интересно, в большинстве случаев обман не всплывает. Около 69% горожан признались, что спокойно продолжили работать, несмотря на несоответствие требуемым навыкам и опыту. Причина проста – многие «приукрашенные» качества не понадобились на практике. И лишь 14% все же пришлось уйти с работы, поскольку они не справились с реальными обязанностями.

Каждому десятому опрошенному понадобилось обучение в ускоренном порядке, чтобы не быть разоблаченным. А 3% респондентов из Самары рассказали, что вранье в резюме имело самые печальные последствия в виде испорченной деловой репутации – ее пришлось долго восстанавливать.

Участие в исследовании приняли 1333 жителя разных субъектов России.