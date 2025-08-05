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Четверть населения готова переплатить за цифровые сервисы подбора товаров

5 августа 2025 09:37
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Четверть населения готова переплатить за цифровые сервисы подбора товаров

Аналитическая компания MAR CONSULT провела исследование про восприятие населением новых технологий при совершении покупок, таких как виртуальные примерочные, подбор товаров с помощью искусственного интеллекта, дополненная реальность и других. Исследование показало довольно стремительное проникновение цифровых сервисов в ритейл, а также активный рост интереса к современным интерактивным решениям, что открывает большие перспективы для бизнеса.

Около половины опрошенных (46%) пробовали использовать хотя бы один из цифровых сервисов для покупателей, что говорит о стремительном развитии технологий. Интерактивные сервисы наиболее популярны среди молодых пользователей до 35 лет, среди которых использование достигает почти 60% по некоторым видам решений. Самая большая доля потребителей сталкивалась с интерактивными каталогами (33%) и виртуальной примеркой интерьерных товаров (26%).


73% респондентов хотели бы попробовать хотя бы один вид интерактивных технологии в процессе покупок, что говорит о высоком интересе к прогрессивным решениям. Это показывает готовность аудитории адаптироваться к инновациям и искать новые способы совершения покупок. Две трети респондентов (66%) уверены, что их лояльность к бренду повысится, если он использует современные технологические новинки. Четверть (27%) опрошенных даже готова переплачивать за товар, если бренд предлагает персонализацию и удобные цифровые инструменты подбора. 73% из них готовы переплатить от 5 до 15%. Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR CONSULT, прокомментировал: «Цифровые технологии делают процесс покупки более комфортным и интересным, способствуя повышению лояльности к брендам. Компании, успешно внедряющие новые инструменты и предоставляющие качественный клиентский опыт, смогут значительно укрепить свое положение на рынке и сформировать лояльное сообщество постоянных покупателей».

В среднем 85% пользователей признали удобство использования цифровых инструментов, что свидетельствует о высокой удовлетворенности опытом, облегчающим процесс выбора и покупки товаров. Самое большое количество негативных оценок (22%) собрала интерьерная примерка, меньше всего претензий к интерактивным каталогам и подбору товаров искусственным интеллектом (по 11%). Необходимо отметить важность дальнейшего совершенствования цифровых инструментов, повышения удобства и стабильности их работы, так как почти половина респондентов сталкивалась со сложностью интерфейса интерактивных решений (46%), треть отметила недостаток функционала (39%) и половина технические сбои (51%).

Дмитрий Шиманов дал рекомендации для ритейла по внедрению новых потребительских технологий: «Основа успеха лежит в глубоком понимании потребностей аудитории, ее ожиданий и готовности применять новаторские подходы к решению повседневных задач. Сочетание технологического прогресса и грамотного маркетинга обеспечит устойчивый рост и развитие бизнеса в условиях постоянно меняющегося потребительского поведения. Наиболее перспективным сегментом являются семейные женщины 2534 лет с высоким уровнем дохода на семью, активно использующие визуальные сервисы. Крупнейшие рынки для запуска инновационных решений типа дополненной реальности (AR) и искусственного интеллекта (ИИ) сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. Стратегически выгодным является партнерство с торговыми сетями из регионов, где сохраняется значительный потенциал спроса при недостаточном предложении технологичных сервисов. Помимо этого, бизнесу стоит использовать офлайн-гибридные модели потребительских сервисов для регионов с низким интернет-покрытием, а также голосовое управление для упрощения взаимодействия с сервисами. Для стимулирования использования цифровых технологий необходимы офлайн-помощники и бесплатное обучение работе новым технологиям. Компании, внедряющие "цифровых ассистентов", не заменяющих, а дополняющих персонал, увеличат конверсию на 15-25% в перспективе двух-трех лет».

 

Топ-5 интересных фактов:

  • Молодежь 18-24 лет в 6 раз чаще использует примерку косметики (34%), чем люди пожилого возраста 5565 лет (6%).

  • Мужчины активнее использовали ИИ для подбора товаров (22%), чем женщины (16%).

  • Потребители, у которых есть дети, чаще применяют примерку в интерьере (32%), чем люди без детей (23%).
  • Москва и Санкт-Петербург лидируют по использованию виртуализации для примерки одежды (по 22%) в 2 раза опережая регионы (в среднем 13%), благодаря большей доступности качественных цифровых сервисов.
  • Руководители компании и менеджеры высшего звена в 5 раз чаще используют ИИ-подбор товаров (51%) по сравнению с обычными сотрудниками офиса (11%).
Теги: Опрос

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