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Четверть худеющих к лету россиян используют для достижения цели фотошоп

4 августа 2025 10:12
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Четверть худеющих к лету россиян используют для достижения цели фотошоп

Четверть россиян, планировавших похудеть к лету, используют для этого фотошоп, подсчитали специалисты сервиса доставки еды быстрого приготовления.

В исследовании приняли участие более 1,5 тысячи россиян.

По данным опроса, который проводился для РИА Новости, 53% из них собираются правильно питаться, 41% пойдут в зал, 35% не против уколоться оземпиком, 26% будут фотошопить летние фотографии, чтобы казаться стройными в соцсетях.

В целом, 82% россиян планировали похудеть к этому лету, однако получилось это сделать у 47%, 11% категорически не хотели прощаться с "лишними килограммами", а 7% считают, что у них и так идеальная фигура.

Теги: Опрос

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