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«Честь наивысшая – носить русский мундир»: в Самаре презентовали книгу участников СВО

11 февраля 2025 17:18
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В ней собраны личные истории 58 участников специальной военной операции, среди них – 4 ветерана от Самарской области.

Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества» передал в дар Самарской областной библиотеке для молодежи книгу «Честь наивысшая – носить русский мундир». Это уже третий сборник, опубликованный при поддержке Фонда, в который вошли произведения героев СВО.

Редактор книги – Захар Прилепин. В ней собраны личные истории 58 участников специальной военной операции, среди них – 4 ветерана от Самарской области.

Сергей Алексеев, Сергей Елхимов, Александр Вольняков презентовали книгу подрастающему поколению. После участия в спецоперации они вернулись к мирной профессии, помогают нашим защитникам и пишут свои произведения о боевых действиях. Еще один автор – Александр Гущев сейчас служит в зоне СВО.

По мнению ветеранов, этот сборник - возможность узнать из первых уст, что на самом деле происходит в зоне специальной военной операции, оставить память о событиях последующим поколениям. Все рассказы, стихи, поэмы – это реальные истории и переживания, которые вынесли бойцы в борьбе с нацизмом.

Сергей Алексеев -  социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» в Тольятти. Стал одни из авторов сборника произведений участников и ветеранов СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир».  В «прошлой» жизни – кадровый офицер Советской Армии. Присягу принимал в 1985 году. Когда началась спецоперация, для себя принял решение – снова встать в строй. Тем более, что его дед по отцу участвовал в Великой Отечественной войне и пропал без вести в 1942 году. У его супруги Анны Гайдым – дед Герой Советского Союза. В 1944 году его батарея до последнего стояла в Белоруссии. Он там похоронен, есть музей, посвященный его подвигу и подвигу его однополчан. Как раз одним важных факторов принятия решения участвовать в СВО, было то, что борьба с фашизмом и нацизмом должна быть завершена.

В сборнике несколько произведений Сергея Алексеева. Рассказы о том, как автор принимал решение ехать на СВО. Какие были ощущения от первых дней войны, от первого боя. Есть рассказ «Град» - о подвиге расчета реактивной системы залпового огня.  

Сергей Елхимов – автор стихов, которые вошли в новый сборник произведений участников СВО. До начала спецоперации он работал в администрации Красноглинского района Самары. Был управляющим микрорайона. Когда-то служил в спецвойсках Советской армии, в уголовном розыске. В зону специальной военной операции он отправился в ноябре 2022 года в качестве добровольца-контрактника, а после возвращения работает социальным координатором в Самарском филиале фонда «Защитники Отечества». Активно занимается патриотическим воспитанием молодежи. Награжден почетным знаком Губернатора Самарской области «За служение людям».

Ветеран говорит, никогда даже не думал, что будет писать лирику. Да и на СВО было не до этого. А как вернулся к мирной жизни, понял, что появилась потребность сложить свои мысли в строчки, стихами оказалось проще описать свои чувства и эмоции. «Там на передовой мы все вместе. Неважно, от кого и каким способом мы пошли служить Родине. Мы все разного вероисповедания. В книге как раз соединена проза и лирика – как раз и показывает наше единство народа», - отметил Сергей Елхимов.

Александр Вольняков сначала хотел отправиться в зону СВО как военный корреспондент, но сложилось все по-другому. В июле 2022 года он пошел добровольцем.  Ветеран рассказал, принимая это решение, вспоминал боевой опыт своего деда, участника Великой Отечественной войны, который, имея бронь в военкомате в городе Куйбышеве, все же отправился на передовую.  

Вернувшись домой, Александр начал писать поэму о своих личных переживаниях нахождения в зоне СВО, в память о своих боевых товарищах. По стилю она напоминает военную поэму «Теркин» Александра Твардовского. Отрывки из поэмы Вольнякова вошли в третий сборник реальных рассказов участников СВО. Рассказывая о книге, автор отметил, что война – это место, где отсутствует все привычное в мирной жизни.  Даже кажется, что там не работают законы физики. Поделился историей появления стихотворения «Икона», считает, что на войне есть место чуду. 

 «Такие книги сейчас очень востребованы у наших читателей. А когда проходят такие встречи с непосредственными участниками событий, когда происходит прямая дискуссия на нашей площадке, это, конечно, самое эффективное средство поговорить о важном. Молодое поколение напрямую может обратиться с вопросами, получить объективные ответы из первых уст – это дорогого стоит», - подчеркнула директор Самарской областной библиотеки для молодежи Наталия Макарова.

«Наш филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» очень большое внимание уделяет патриотическому воспитанию молодежи. Конечно, это очень важно, потому что это и увековечение памяти тех, кто защищает свою Родину и погиб при исполнении воинского долга. Это и прославление подвига героев. И вот об этом, конечно, должна знать наши молодежь. Именно они продолжатели и хранители культурного наследия, исторической памяти, традиций, героического прошлого», - отметила заместитель руководителя филиала Госфонда Елена Борискина.

Уже в ближайшие дни экземпляр сборника займет место на выставке «Сила в правде», где на библиотечной передовой представлена подборка книг и материалов об истории возникновения фашизма, нацизма, о неонацизме как явлении, об история Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.

 

Фото:  Самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества»

Теги: Самара

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