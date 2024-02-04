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Чем моложе родители в Самаре, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей

4 февраля 2024 11:59
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Чем моложе родители в Самаре, тем больше внимания они уделяют регулированию интернет-активности своих детей

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей различных возрастных групп из Самары.

Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (79%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 63% опрошенных. Тайминг в интернете для 15—17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 28% родителей.

Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

Время проведения: 20—30 января 2024 года

Теги: Опрос

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