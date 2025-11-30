Я нашел ошибку
Главные новости:
В Доме молодёжных организаций Новокуйбышевска прошёл профилактический форум «Мы против!»
Частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще
В Большечерниговском районе машина перевернулась в кювет, водитель сбежал, пассажир пострадал
В России могут запретить входящие звонки с иностранных номеров
Аферисты начали создавать поддельные сайты Госуслуг и Минобрнауки
Самая яркая комета XX века сблизится с Землей через 2365 лет
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Перед Новым годом мошенники продают россиянам «икорный суп» вместо икры
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще

Ко Дню матери, который отмечается 30 ноября, эксперты Авито Подработки проанализировали, как изменилось количество предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете. За период с января по октябрь 2025 года количество таких предложений в целом по России выросло на 90% по сравнению с прошлым годом.

  • В январе-октябре 2025-го самым высокооплачиваемым направлением подработки для мам в декрете стала занятость на кухне и в пищевом производстве: бизнес здесь предлагал вознаграждение порядка 91 561 руб/мес за неполную занятость — это на 56% больше, чем годом ранее.
  • При анализе отдельных групп профессий, заметнее всего за год выросло число предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете, в группе специалистов службы поддержки: +138% год к году. На 22% чаще, чем год назад, бизнес предлагал неполную занятость на позиции менеджеров по продажам.
  • Мамам в декретном отпуске доступны и более прикладные специальности. Так, в Ульяновске один из салонов красоты подбирает мастеров ногтевого сервиса: в обязанности входит выполнение маникюра и педикюра для клиентов. Бизнес предлагает различные форматы обучения, корпоративные мероприятия и гарантированный доход 2 000 руб. за выход.

