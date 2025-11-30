частичную занятость мамам в декрете предлагали почти в 2 раза чаще

Ко Дню матери, который отмечается 30 ноября, эксперты Авито Подработки проанализировали, как изменилось количество предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете. За период с января по октябрь 2025 года количество таких предложений в целом по России выросло на 90% по сравнению с прошлым годом.

В январе-октябре 2025-го самым высокооплачиваемым направлением подработки для мам в декрете стала занятость на кухне и в пищевом производстве: бизнес здесь предлагал вознаграждение порядка 91 561 руб/мес за неполную занятость — это на 56% больше, чем годом ранее.

При анализе отдельных групп профессий, заметнее всего за год выросло число предложений частичной занятости, доступных мамам в декрете, в группе специалистов службы поддержки: +138% год к году. На 22% чаще, чем год назад, бизнес предлагал неполную занятость на позиции менеджеров по продажам.

Мамам в декретном отпуске доступны и более прикладные специальности. Так, в Ульяновске один из салонов красоты подбирает мастеров ногтевого сервиса: в обязанности входит выполнение маникюра и педикюра для клиентов. Бизнес предлагает различные форматы обучения, корпоративные мероприятия и гарантированный доход 2 000 руб. за выход.