C 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия

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Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью агентству «Прайм» заявила, что с 1 мая у ряда россиян увеличится пенсия.

По ее словам, повышение пенсий ждет россиян старше 80 лет.

«Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей», — сказала Иванова-Швец.

Она уточнила, что Социальный фонд обладает необходимой информацией о пенсионерах, поэтому писать дополнительное заявление для увеличения выплаты, вероятнее всего, не потребуется. Это правило распространяется на россиян, которые уволились в январе или принесли свидетельство для учета стажа, пишет Газета.