Будущие IT-специалисты России соберутся в Самарской области на интенсив VSFI 2024

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Более 100 студентов, начинающих специалистов и экспертов IT-сферы примут участие в уникальном по своему формату тренинговом интенсиве по системному администрированию и основам DevOps, а также соревнованиях VSFI. Мероприятие пройдет с 1 по 7 июля 2024 года в Самарской области.



Свое участие уже подтвердили команды студентов из Москвы, Ижевска, Новосибирска, Томска, Краснодара, Чебоксар и, конечно, Самары. Им предстоит в полевых условиях сразиться за неформальный символ мастерства системного администратора - настоящий шаманский бубен, расписанный вручную.



Событие организовано командой международных межвузовских соревнований в области информационной безопасности VolgaCTF при поддержке Департамента информационных технологий и связи Самарской области, ПГУТИ и Самарского университета.



Программа интенсива включает в себя доклады о современных практиках в сфере DevOps, администрирования и эксплуатации приложений и возможность опробовать инструменты, фреймворки и механики своими руками.



Блок докладов и практических заданий завершится соревнованиями. Командам участников предстоит в полевых условиях запустить работающую инфраструктуру, а также отработать навыки защиты своих сервисов.



Кроме того, в программе предусмотрены интеллектуальные и спортивные игры, культурно-досуговая программа и непрерывный нетворкинг с ведущими специалистами крупнейших российских IT-компаний, а также независимыми экспертами.



VSFI проходит уже 12 лет. За это время за главный приз боролись команды из Самары, Ижевска, Саратова, Пензы, Казани, Москвы и других городов.

Фото предоставлено департаментом информационных технологий и связи Самарской области.