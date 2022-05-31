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«Будем жить»: в России начал работу ресурс с полезной информацией для беженцев

31 мая 2022 17:30
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Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе, создали информационное сообщество «Будем жить».

Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе, создали информационное сообщество «Будем жить». Авторы проекта пишут, что сами оказались в трудной ситуации, а потому считают необходимым поддерживать друг друга и делиться информацией с такими же вынужденными переселенцами, как и они.

Во-первых, в Телеграм запустили чат-бот, в котором они смогут задать вопросы, получить полезные контакты или попробовать отыскать своих земляков. Для этого нужно написать в форму обратной связи.

Во-вторых, созданы телеграм-канал, сайт будемжить.рф и сообщество во ВКонтакте. На этих площадках публикуется вся необходимая информация о мерах поддержки переселенцев, как и где получить гуманитарную или правовую помощь, только достоверные новости, подтвержденные фактами и свидетельствами очевидцев.

Инициативу поддержал полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

«На данный момент один из самых малоинформированных слоев населения — беженцы, - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба. - Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом».

Компанию «Диалог» попросили помочь настроить работу в цифровой плоскости. Проект актуален и координирует беженцев не только на приграничных с ДНР и ЛНР территориях, но и по всей России.

«Мы понимаем, что необходимо восполнить пробел с получением достоверной и полезной информации для беженцев, — подчеркнул первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. - Очень важно, чтобы любой человек, вне зависимости от региона или города, где он находится, смог оперативно получить качественный ответ на свой вопрос и воспользоваться мерами поддержки, которые ему положены. «Диалог» располагает всеми цифровыми инструментами, которые смогут помочь в получении информации. Например, мы уже помогли запустить чат-бот, в который могут обратиться беженцы за ответом на свой вопрос от официальных представителей. Мы будем расширять возможности для взаимодействия и усовершенствовать каналы информирования».

Проект некоммерческий, но, если у кого-то есть возможность помочь беженцам, можно оставить сообщение через чат-бот в телеграм-канале.

Ресурсы проекта:

– телеграм-канал — https://t.me/budem_zhit,

– чат-бот – https://t.me/budem_zhit_bot,

– ВКонтакте — https://vk.com/budemzht,

– сайт – будемжить.рф.

Telegram (https://t.me/budem_zhit)

 

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

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