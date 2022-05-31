«Будем жить»: в России начал работу ресурс с полезной информацией для беженцев

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Люди, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе, создали информационное сообщество «Будем жить». Авторы проекта пишут, что сами оказались в трудной ситуации, а потому считают необходимым поддерживать друг друга и делиться информацией с такими же вынужденными переселенцами, как и они.

Во-первых, в Телеграм запустили чат-бот, в котором они смогут задать вопросы, получить полезные контакты или попробовать отыскать своих земляков. Для этого нужно написать в форму обратной связи.

Во-вторых, созданы телеграм-канал, сайт будемжить.рф и сообщество во ВКонтакте. На этих площадках публикуется вся необходимая информация о мерах поддержки переселенцев, как и где получить гуманитарную или правовую помощь, только достоверные новости, подтвержденные фактами и свидетельствами очевидцев.

Инициативу поддержал полпред в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

«На данный момент один из самых малоинформированных слоев населения — беженцы, - отметил заместитель полномочного представителя Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Гурба. - Важно доносить достоверную и официальную информацию о мерах поддержки временным переселенцам, вынужденно покинувшим свой дом».

Компанию «Диалог» попросили помочь настроить работу в цифровой плоскости. Проект актуален и координирует беженцев не только на приграничных с ДНР и ЛНР территориях, но и по всей России.

«Мы понимаем, что необходимо восполнить пробел с получением достоверной и полезной информации для беженцев, — подчеркнул первый заместитель главы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. - Очень важно, чтобы любой человек, вне зависимости от региона или города, где он находится, смог оперативно получить качественный ответ на свой вопрос и воспользоваться мерами поддержки, которые ему положены. «Диалог» располагает всеми цифровыми инструментами, которые смогут помочь в получении информации. Например, мы уже помогли запустить чат-бот, в который могут обратиться беженцы за ответом на свой вопрос от официальных представителей. Мы будем расширять возможности для взаимодействия и усовершенствовать каналы информирования».

Проект некоммерческий, но, если у кого-то есть возможность помочь беженцам, можно оставить сообщение через чат-бот в телеграм-канале.

Ресурсы проекта:

– телеграм-канал — https://t.me/budem_zhit,

– чат-бот – https://t.me/budem_zhit_bot,

– ВКонтакте — https://vk.com/budemzht,

– сайт – будемжить.рф.

Telegram (https://t.me/budem_zhit)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости