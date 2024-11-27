Борьба с нелегальной миграцией в Самарской области продолжается

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В период с 19 по 22 ноября текущего года в целях выявления и пресечения преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области проведен третий этап комплексной оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальный мигрант».

В ходе мероприятия была активизирована деятельность по выявлению и пресечению нарушений, совершаемых как иностранными гражданами и лицами без гражданства, так и лицами, предоставляющими им помещения для незаконного пребывания и незаконно привлекающими их к осуществлению трудовой деятельности. Проверочные мероприятия на территории региона проводились сотрудниками полиции совместно с сотрудниками Росгвардии.

Во время мероприятия проверен 1661 объект, пресечено 509 административных правонарушений в сфере миграции. По материалам, собранным полицейскими, возбуждено 34 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, ст. 322.2 УК РФ, ст. 322.3 УК РФ. В период проведения операции выявлен 141 незаконно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин, в том числе по результатам проводимой адресной работы.

Так, в Самаре полицейские провели профилактическую работу на территории торговых площадок, расположенных на улице Дальневосточной и в проезде Мальцева. В ходе работы проверено более 40 человек. У одного из проверяемых сотрудники полиции обнаружили повторное нарушение миграционного законодательства в течение года. В настоящее время решается вопрос о выдворении данного лица за пределы Российской Федерации. Аналогичное наказание ждет еще двоих работников торговой базы: они нарушили режим пребывания. В отношении троих человек составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 18.8 КоАП РФ.

Кроме этого, в ходе рейдовых мероприятий оперуполномоченными по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области, в ходе исследования личных вещей гражданина Республики Узбекистан, обнаружено и изъято наркотическое средство – героин, в крупном размере, по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Мероприятия, направленные на выявление и пресечение преступлений и правонарушений в сфере миграции на территории Самарской области, продолжаются. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех фактах нарушения миграционного законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 102.