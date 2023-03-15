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Среди представителей традиционных мужских профессий желающих трудиться под началом женщины больше всего среди курьеров, а под началом мужчины — среди инженерно-технических работников. В сферах деятельности, где большинство составляют женщины, работать с руководителем-женщиной чаще всего хотят операторы call-центра, с руководителем-мужчиной — маркетологи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из города.

Большинству самарцев все равно, какого пола их начальник, — такую позицию разделяет 79% мужчин и 74% женщин. Видеть своим шефом представителя сильного пола предпочли бы 13% мужчин и 12% женщин. Работать с начальником-женщиной хотели бы 8% мужчин и 14% женщин.



Тех, кому легче сработаться с руководителем-мужчиной, больше среди опрошенных старше 45 лет (37% среди мужчин и 26% среди женщин). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. руб. хотят видеть своим руководителем представителя сильного пола чаще тех, кто зарабатывает меньше. Предпочитающих трудиться под началом женщины больше всего среди девушек до 24 лет (15%).



Среди представителей традиционных мужских профессий желание работать с руководителем-женщиной чаще всего выражают курьеры (17% среди мужчин), водители (16%), и менеджеры по продажам (14%), а с руководителем-мужчиной — инженерно-технические работники (49% среди мужчин) и системные администраторы (37%).



В профессиях, где большинство составляют женщины, желающих трудиться под началом женщины больше всего среди операторов call-центра (30% среди женщин) и дизайнеров (25%), тогда как с начальником-мужчиной — среди маркетологов (54% среди женщин), главных бухгалтеров (44%) и диспетчеров (40%).



Время проведения: 7 февраля — 7 марта 2023 года.

Фото: ru.freepik.com