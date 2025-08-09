Большинство самарцев убеждено в том, что счет в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать мужчина

183

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.



59% женщин и 54% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина: «Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно».



Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола.

По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашаются чаще женщины (13%), чем мужчины (9%). Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 5% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 4% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.

Время проведения: 21 июля — 1 августа 2025 года