В Кремле подтвердили достижение договоренности о встрече на Аляске Путина и Трампа
В Тольятти устанавливаются очевидцы аварии и водитель, скрывшийся с места ДТП
Самарский аэропорт Курумоч открыли для полетов после двух часов закрытия
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
Сызранка стала жертвой мошенничества с использованием современных технологий
В Кировском районе Самары иномарка сбила 17-летнего пешехода
25 пострадавших при взрыве газа в Стерлитамаке госпитализированы
Всероссийская перепись воробьёв стартовала с 9 августа
Большинство самарцев убеждено в том, что счет в кафе или ресторане на первом свидании должен оплачивать мужчина

9 августа 2025 11:09
183
В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

59% женщин и 54% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина: «Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно».

Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители сильного пола.
По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашаются чаще женщины (13%), чем мужчины (9%). Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 5% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 4% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.

Время проведения: 21 июля — 1 августа 2025 года

В центре внимания
В Самарскую область приехал глава Минспорта России Михаил Дегтярев
9 августа 2025  12:52
114
Сегодня, 9 августа, на II очереди набережной Самары состоится масштабный спортивный фестиваль
9 августа 2025  11:26
180
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня физкультурника
9 августа 2025  10:10
162
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили развитие химической промышленности в рамках нацпроекта.
8 августа 2025  19:17
В Самарской области прошло совместное заседание комиссии Госсовета РФ и координационных советов по промышленности и химии
532
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
8 августа 2025  18:31
Антон Алиханов и Вячеслав Федорищев обсудили вопросы развития промышленного потенциала Самарской области
447
