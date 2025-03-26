Большинство самарцев не копят деньги на будущее своих детей

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Свыше двух третей самарцев (67%) не откладывают деньги на материальную базу для своих детей, такую как жилье или высшее образование, выяснили Группа Ренессанс Страхование (MOEX: RENI) и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru (MOEX: HEAD), опросив более полутора тысяч россиян из крупных городов и в том числе из Самары. Из числа тех, кто формирует такие сбережения, большинство (20% от всех участников опроса) пополняют их на суммы в пределах 5-30 тыс. руб. в месяц, 8% откладывает на будущее детей не более 5 тыс. руб. в месяц, а более крупные суммы (свыше 30 тыс. руб.) откладывают 6% опрошенных.

Самара вошла в число регионов, жители которых реже других формируют накопления для детей (33%). Помимо жителей Самары, отрицательный ответ чаще давали жители Санкт-Петербурга (по 67%), Свердловской области и Краснодарского края (по 68%), а также Нижегородской области (76%).

Опрос также выявил, что деньги на будущее детей чаще откладывают отцы (44%), тогда как среди женщин таковых 34%. Мужчины также чаще откладывают более крупные суммы. Например, суммами в размере 10-30 тыс. руб. детскую копилку пополняют 8% опрошенных женщин и 13% респондентов-мужчин.

В то же время, по данным «Ренессанс страхование», значительная доля жителей Самары (39%) всерьез задумывались о том, какое наследство они могли бы оставить своим детям. Чаще всего в качестве наследства рассматривают жилье (24% — квартиру и 16% — загородный дом или дачу) и деньги (19%).

Большинство самарцев (68%) считают, что если у родителей есть возможность обеспечить своих детей собственным жильем или суммой денег, которой хватило бы на первоначальный ипотечный взнос, то это желательно сделать. А каждый пятый (21%) считает это обязательным.