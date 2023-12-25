Большинство самарцев хотят поставить на новогодний стол минимум 7 блюд

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65% жителей Самары планируют поставить на новогодний стол не менее 7 блюд и закусок, отмечают «АльфаСтрахование» по итогам всероссийского опроса. В исследовании приняли участие 1313 человек.

Минимальное праздничное меню включает два салата (в основном традиционные оливье и селедку под шубой), бутерброды с икрой, мясную и сырную нарезки, горячее блюдо, мандарины, а также десерты и напитки.

Большинство опрошенных (84%) собираются готовить сами. А остальные 16% хотят заказать приготовленную еду, чтобы сэкономить силы и время.

По словам респондентов, сырная тарелка из 3-4 видов обойдется примерно в 1 тыс. руб., колбасная или мясная нарезки – в 1,5-2 тыс. руб. На бутерброды с икрой самарцы заложили до 1 тыс. руб., ту же сумму – на сладкое.

На горячее горожане в основном запекают птицу, картофель и другие овощи (59%). Утка обойдется дороже курицы (минимум 1000 р. против 700 руб.) Красное мясо – говядина, свинина или баранина с гарниром – обойдется более чем в 1,5 тыс. руб. (его планируют готовить около четверти опрошенных).

Салат оливье также будет стоить раза в два дешевле, если в него положить не мясо или птицу, а вареную колбасу. Так поступят 38,5% респондентов. Также самарцы, если придется, готовы сэкономить на расходах на мясную нарезку (36%), сырную тарелку (23%), купить меньше икры (20%), а также сократить количество алкоголя (15,5%).

Без шампанского не мыслят Новый год 76% опрошенных. Плюс каждый четвертый собирается покупать крепкий алкоголь, а около 21% – вино. Также все поставят на стол соки и газированную воду. В целом на спиртные и безалкогольные напитки респонденты планируют потратить от 2 до 5 тыс. руб.