 Больше всего готовы платить за ипотеку представители автомобильного бизнеса

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Служба занятости населения приглашает всех желающих принять участие в ярмарках вакансий, которые пройдут в городах Самарской области. На мероприятиях будут представлены вакансии от различных работодателей, а также организованы консультации и семинары по вопросам трудоустройства.

Ярмарки вакансий - это отличная возможность для соискателей найти работу, а для работодателей - укомплектовать вакантные рабочие места. В рамках мероприятий участники смогут ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда, узнать о требованиях к кандидатам и задать интересующие вопросы представителям компаний.



Кроме того, здесь можно получить услуги по содействию в трудоустройстве от службы занятости. Специалисты расскажут о работе в формате "кадрового центра", помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, пишет Сова.



Даты проведения мероприятий:



- 8 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 115/29. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (846) 254-06-62.



- 8 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре Октябрьска по адресу: ул. Ленина, 37. Справки по телефону: 8 (848) 224-95-27.



- 14 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре Похвистнева по адресу: ул. Ленинградская, 5. Информация по телефону: 8 (848) 254-07-85.