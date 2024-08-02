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 Больше всего готовы платить за ипотеку представители автомобильного бизнеса

2 августа 2024 13:04
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 Больше всего готовы платить за ипотеку представители автомобильного бизнеса

Служба занятости населения приглашает всех желающих принять участие в ярмарках вакансий, которые пройдут в городах Самарской области. На мероприятиях будут представлены вакансии от различных работодателей, а также организованы консультации и семинары по вопросам трудоустройства.

Ярмарки вакансий - это отличная возможность для соискателей найти работу, а для работодателей - укомплектовать вакантные рабочие места. В рамках мероприятий участники смогут ознакомиться с актуальными предложениями на рынке труда, узнать о требованиях к кандидатам и задать интересующие вопросы представителям компаний.

Кроме того, здесь можно получить услуги по содействию в трудоустройстве от службы занятости. Специалисты расскажут о работе в формате "кадрового центра", помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию, пишет Сова.

Даты проведения мероприятий:

- 8 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре по адресу: г. Самара, ул. Фрунзе, 115/29. Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (846) 254-06-62.

- 8 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре Октябрьска по адресу: ул. Ленина, 37. Справки по телефону: 8 (848) 224-95-27.

- 14 августа с 10:00 до 12:00 в кадровом центре Похвистнева по адресу: ул. Ленинградская, 5. Информация по телефону: 8 (848) 254-07-85.

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