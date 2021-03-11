«Больше вкуса, меньше соли»: Всемирная неделя осведомленности о соли отмечается во вторую неделю марта

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Всемирная неделя осведомленности о соли отмечается ежегодно во вторую неделю марта. Цель мероприятия – информирование населения о вреде соли и улучшение здоровья людей путем сокращения избыточного потребления соли.

Избыточное потребление соли способствует повышению артериального давления, что увеличивает риск развития мозгового инсульта и инфаркта миокарда, наряду с другими сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и остеопорозом.

Соль является естественным усилителем вкуса и возбудителем аппетита, поэтому может привести к ожирению.

Источником около 50% потребляемой соли является готовая продукция (мясоколбасные изделия, хлеб, консервированная продукция, чипсы, крекеры, сухарики)

Рекомендуемая суточная норма потребления соли составляет менее 5 г (1 чайная ложка без верха).

Чтобы снизить потребление соли до безопасного уровня необходимо реже включать в рацион продукты с ее высоким содержанием:

— меньше готовой продукции с глубокой промышленной переработкой (мясоколбасные изделия, рыбные деликатесы, пикантные сухарики и крекеры, консервированная продукция);

— реже соления и маринованную продукцию, стремиться использовать низкосолевые или безсолевые способы заготовки и хранения продукции. Квашеную капусту можно приготовить без добавления соли, процессу ферментации (брожения) способствует молочная кислота, содержащаяся в белокочанной капусте;

— преимущественно употреблять пищу домашнего приготовления, снизив закладку соли при ее приготовлении. Следуйте посылу – «Больше вкуса, меньше соли»: вместо соли можно использовать перец, сок лимона, чеснок, специи и травы;

— сократите использование готовых соусов, таких как соевый соус, кетчуп и заправки для салатов, содержащие большое количество скрытой соли;

— при употреблении консервированной продукции необходимо слить жидкость, а сами продукты – промыть водой чтобы снизить содержание соли;

— убрав солонку со стола (из зоны быстрого доступа) удаться избежать соблазна досалить уже приготовленное блюдо, передает минздрав СО.

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