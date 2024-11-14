Больше половины россиян заявили, что никогда ничего не просят у соседей

106

Компания Level Group провела исследование, чтобы выяснить, доверяют ли россияне своим соседям и как часто одалживают друг другу необходимые в быту вещи. С результатами ознакомились «Известия» в четверг, 14 ноября.

Больше половины россиян рассказали, что никогда ничего не просят у соседей — 55 % опрошенных убеждены, что всё необходимое всегда должно быть дома. При этом каждый четвертый (20%) с удовольствием делится с соседями необходимыми вещами — дрелью, стремянкой или перфоратором. А 14% признались, что недовольны постоянными просьбами соседей что-то одолжить.

Только 5% опрошенных сообщили, что постоянно просят соседей оказать услугу, но часто чувствуют себя неловко при этом. Еще 7% заявили, что не видят в таких просьбах ничего плохого, потому что это удобно.

Россияне также рассказали о степени доверия своим соседям. Каждый шестой (16%) признался, что постоянно просит присмотреть за домом или цветами во время отсутствия. Каждый четвертый (25%) сообщил, что готов доверить своим соседям ключи от квартиры на время отсутствия, но редко и при необходимости.

При этом более половины россиян признались, что не готовы оставлять соседям ключи от квартиры и уверены, что доверять можно только близким. Еще 24% респондентов признались, что скорее доверят присматривать за квартирой умному дому и искусственному интеллекту, считая, что это безопаснее. А 16% выразили уверенность, что скорее доверят соседям, потому что это надежнее.

«Доверительные и добрососедские отношения между жителями — это залог спокойной и безопасной обстановки. Зачастую для выстраивания добрых отношений достаточно пообщаться с соседями о событиях, поделиться информацией о новостях района или просто завести непринужденный разговор», — подытожили в пресс-службе компании.