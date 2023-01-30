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Более трети самарцев стали чаще конфликтовать с коллегами на работе

30 января 2023 14:44
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Конфликты с руководством тоже не редкость.

Самарцы стали чаще конфликтовать на работе: по сравнению с доковидными временами увеличилось и число тех, кто когда-либо ссорился с коллегами, и число тех, кому доводилось воевать с начальством. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения и руководители из всех округов страны.

У 40% работающих в городе опыт служебных конфликтов есть, причем каждый четвертый (25%) считает инициатором последней ссоры коллег, 10% — других участников рабочего процесса и лишь 5% — себя. В комментариях респонденты рассказывают, что поводом для конфликта могут послужить не только рабочие дела, но и личная жизнь, вопросы организации офисного пространства, политические взгляды и проч. К счастью, каждый второй (48%) никогда не конфликтовал с коллегами.

Конфликты с руководством тоже не редкость: они случались у 38% работающих горожан. Каждый четвертый (25%) винит в этом начальника, 9% — других людей, а 4% откровенно признают инициатором себя. Никогда не конфликтовал с руководителем 53% опрошенных.

Мужчины более конфликтны: и с коллегами, и с начальством они ссорятся чаще, чем женщины. Тех, кто откровенно признает инициатором ссор себя, больше среди опрошенных с доходом свыше 80 тыс. руб., а тех, кто винит в случившемся коллег или руководителя, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. Об отсутствии опыта конфликтов и с коллегами, и с руководителем чаще сообщают опрошенные до 34 лет.

За последние 4 года жители города стали чаще конфликтовать на работе: по сравнению с 2019 годом, вдвое увеличилось и число респондентов, когда-либо ссорившихся с коллегами, и число тех, кому доводилось воевать с начальством. Обстановка в коллективах начала накаляться еще в период пандемии, а по сравнению с 2021 годом, число горожан, имеющих опыт конфликтов с руководством, увеличилось. 

А вот руководители стали конфликтовать со своими подчиненными реже: в этом году о ссорах рассказали 32% опрошенных, что на 4 п.п. меньше, чем в разгар ковида. Каждый пятый (20%) винит в случившимся подчиненных, каждый одиннадцатый (9%) — себя, еще 3% — других участников рабочего процесса (например, партнеров, клиентов). О том, что ему пока удавалось избежать горячих дискуссий с персоналом, сообщил каждый второй руководитель.

Время проведения: 23—27 января 2023 года.

 

Фото:   ru.freepik.com

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