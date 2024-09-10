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Более половины жителей Поволжья узнают о скидках на школьные товары из рекламы в интерне

10 сентября 2024 13:40
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более половины жителей Поволжья узнают о скидках на школьные товары из рекламы в интерне

Эксперты Авито Рекламы опросили 10 000 россиян старше 18 лет и выяснили, что дети школьного возраста есть у 35% жителей ПФО. Из них более половины (53%) узнают о новых товарах для школы из рекламы в интернете. В топ источников также вошли рекомендации близких (48%) и реклама на телевидении (21%). Также 57% респондентов отметили, что узнают о скидках из онлайн-рекламы.

Часть жителей Поволжья (16%) с детьми школьного возраста потратили на подготовку ребенка к учебному году менее 10 тыс. рублей, большинство (40%) — от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей, а 24% — до 30 тыс. рублей.

«Август и сентябрь — традиционно высокий сезон для брендов, которые продают школьные товары. В это время они активно продвигаются на разных площадках, в том числе на классифайдах. Мы наблюдаем этот тренд и на нашей платформе: в августе 2024 года рекламодатели из категории школьных товаров потратили на промо  почти в два раза больше, чем в прошлом году. При этом важно, что интерес к ним сохраняется и после начала учебного года: особенно это актуально для канцелярии и детской одежды», — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.


 Ранее специалисты Авито Товаров выяснили, что большинство россиян планировали потратить на подготовку одного ребенка к новому учебному году до 20 тыс. рублей. Из них 33% рассчитывали на сумму от 10 до 20 тыс. рублей, 24% — от 5 до 10 тыс. рублей, а 6% хотят уложиться в сумму до 5 тыс. рублей.

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