Более половины россиян считают, что выгорание является главной помехой на работе.

Я нашел ошибку
Главные новости:
Команда воронежских болельщиков победила со счетом 7:5.
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
За призовой фонд конкурса 500 000 рублей боролись 32 участника из 27 городов России.
Самарец Сергей Василенко - лучший водитель троллейбуса в России
Будьте внимательны и осторожны!
13 августа местами в Самарской области ожидается сильный дождь
В «Палатке здоровья» каждый желающий сможет пройти осмотр и получить консультацию врача-онколога.
На Некрасовском спуске набережной Самары состоится акция по ранней диагностике новообразований кожи
Пользователи жалуются на то, что у них не работает YouTube в домашней сети, но при этом с мобильной все в порядке. Они считают, что во всем виноваты провайдеры, из-за чего разрывают с ними договоры.
Тысячи абонентов разрывают договоры с операторами связи из-за деградации YouTube в России
Оборудование позволяет проводить УЗИ сердца, артерий, вен нижних конечностей, сосудов головы и шеи.
Специалисты Тольяттинской поликлиники №4 проводят исследования на современном ультразвуковом аппарате
Это крупнейшая отраслевая переводческая конференция на территории России и стран СНГ.
В губернии пройдет юбилейный общероссийский международный форум Translation Forum Russia 2024
Эксперты распределились по трем секциям: миграционная политика; охрана труда и государственная служба.
Эксперты «Команды развития» обсудили актуальные вопросы сферы занятости
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
1.43
EUR 95.18
1.05
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На стадионе "Металлург" состоялся товарищеский матч между командами болельщиков "Крыльев" и "Факела"
Прошел 43-й Фестиваль сотрудников уголовно-исполнительной системы Самарской области
Мероприятия Музея Рязанова 15-18 августа: приглашают самарцев и гостей города
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более половины россиян считают, что выгорание является главной помехой на работе

12 августа 2024 11:20
178
Более половины россиян считают, что выгорание является главной помехой на работе.

Основные факторы, подрывающие продуктивность, жители страны назвали в совместном опросе сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», материал есть у «Ленты.ру».

В исследовании приняли участие более 3,5 тысячи пользователей. Только 14 процентов из них заявили, что их ничего не отвлекает от работы. В то же время 53 процента респондентов не могут быть продуктивными из-за выгорания и недостатка энергии, еще 44 процента винят во всем недостаток мотивации, а 35 процентов — отсутствие ясных целей и задач.

20 процентов не могут сосредоточиться на работе из-за шума, по 18 процентов — из-за семейных проблем и жары, 16 процентов мешает отсутствие необходимой техники. 14 процентов опрошенных отвлекает слишком большое количество встреч и переписок, а 11 процентов — общение с коллегами. Наименее популярными факторами оказались отсутствие четкого расписания (шесть процентов), частые перекуры и долгие обеды (по одному проценту).

Для повышения продуктивности россияне пользуются разными методами. Большинство (53 процента) расписывают задачи наперед, 30 процентов сокращают общение с коллегами, а 28 процентов устраивают перерывы только в определенное время. 20 процентам помогает работа в первой половине дня, 19 процентам — прослушивание музыки. Еще 17 процентов вынуждены дорабатывать в выходные. 16 процентов пьют больше кофе для улучшения эффективности, 11 процентов пропускают встречи, которые не считают важными, 10 процентов работают в отдельном кабинете.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Самаре решающее слово в выборе имени для ребенка — за матерями
12 августа 2024, 14:03
В Самаре решающее слово в выборе имени для ребенка — за матерями
Имена своих детей жители Самары любят больше, чем собственные. Общество
135
46% мужчин не пойдут на встречу с девушкой, которая увеличивала губы
12 августа 2024, 10:36
46% мужчин не пойдут на встречу с девушкой, которая увеличивала губы
91% парней и 60% девушек сообщили, что никогда не прибегали к хирургическим вмешательствам в вопросах внешности. Общество
208
3 из 10 учителей в Самаре против отдельного курса экологии в школе
12 августа 2024, 10:01
3 из 10 учителей в Самаре против отдельного курса экологии в школе
За уроки экологии в школах — 7 из 10 горожан в возрасте 35—44 лет. Образование
201
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
12 августа 2024  11:28
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня ВВС России
284
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
11 августа 2024  13:44
День физкультурника в Самаре, как это было: ФОТО
476
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
11 августа 2024  12:10
Ремонтно-профилактические работы «РКС-Самара» на неделю с 12 августа
541
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
11 августа 2024  11:40
Вячеслав Федорищев в День строителя обратился к строителям Самарского региона
479
Ремонт больницы №6, обновление парка Победы и стадиона «Заря».
10 августа 2024  16:19
Вячеслав Федорищев принял ряд решений по итогам работы в Советском районе Самары
1464
Весь список