Более 900 проектов Самарской области поданы на Международную премию #МЫВМЕСТЕ-2022

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На соискание Международной премии #МЫВМЕСТЕ участники со всех регионов страны подали более 31 тысячи проектов. От Самарской губернии подано более 900 проектов.

Прием заявок на участие в новом сезоне Международной премии #МЫВМЕСТЕ, направленной на поддержку социальных инициатив, которые помогают людям и улучшают качество жизни, стартовал 16 марта 2022 года.

Заявить проект можно было в одну из 9 номинаций, которые охватывают все сферы жизнедеятельности. В этом году грантовый фонд премии составляет 90 млн рублей. Награду победителям вручает Президент России.

«В этом году мы получили на 20% больше заявок, чем в прошлом году. Такой результат подтверждает общественный запрос на участие в благотворительных и волонтерских проектах — социологи подтверждают рост числа волонтеров в стране, а бизнес, несмотря на кризис, только расширил свои социальные программы. В числе заявителей есть и крупные компании, и известные СМИ, и профильные НКО. Больше двух тысяч проектов победят в региональном этапе, получат награды от губернаторов и общественное признание и поддержку. Впереди полуфинал и финал, он состоится в декабре на Международном форуме #МЫВМЕСТЕ. Там мы будем чествовать лидеров социальных изменений — тех, кто развивает Россию, в партнерстве помогает решать проблемы и делает жизнь людей лучше», – сказал Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Участники Премии – НКО и бизнес, а также волонтеры, социальные авторы, журналисты и блогеры старше 14 лет.

От Самарской области на соискание Международной премии было подано более 900 проектов, из которых свыше 160 заявок прошли процедуру отбора и допущены к защите в рамках регионального этапа. Защита проектов пройдет в несколько дней. Старт запланирован на 4 июля.

Лидером по количеству заявок стала номинация «Большая перемена», на которую было подано более 350 проектов. В ней могли принять участие граждане в возрасте от 14 до 17 лет. Главное условие – иметь социальный проект. Победители могут получить грант до 1 000 000 рублей.

Специально для волонтеров и НКО, чьи проекты помогают многодетным семьям, одиноким пенсионерам, людям с ОВЗ и пострадавшим в ЧС в премии есть номинация «Помощь людям». В нее заявились более 150 участников.

Третья по популярности номинация — «Страна возможностей». Она предназначена для проектов, направленных на раскрытие талантов и воспитание личности, развитие образования, добровольческого движения, науки, патриотизма, культурных ценностей и традиций, сохранение исторической памяти. Свои проекты в номинацию подали свыше 130 человек.

В номинации «Территория для жизни» приняли участие более 90 самарцев. Ее цель — поддержать проекты, которые развивают городскую среду и социальную инфраструктуру регионов или направлены на сохранение природы и защиту животных.

С небольшим отставанием идет следующая номинация – «Здоровье нации» (порядка 80 инициатив) – она предназначена для проектов по здравоохранению, донорству, продвижению спорта и здорового образа жизни.

Одна из самых интересных номинаций премии – «Медиапроект». В ней могли участвовать авторы с социально значимыми проектами в медиасреде. На эту номинацию принимались разные типы медиаконтента: цикл статей или программ, авторский блог, колонка в СМИ, телепередача. В номинацию заявили свои проекты более 25 человек.

Специально для проектов от бизнеса премия содержит сразу несколько номинаций: «Социальный предприниматель», «Ответственный бизнес» и «Лидер социальных изменений». В них подали заявки порядка 60 организаций. Первая из этих номинаций — «Социальный предприниматель» предназначена для социально значимых проектов, реализуемых участниками малого и среднего бизнеса со статусом социального предприятия. Победители номинации могут получить грант до 3,5 млн рублей на развитие своей инициативы.

Также для участников премии, чьи проекты и инициативы помогут в восстановлении Донбасса и улучшению благополучия местных жителей, есть специальная номинация — «#МЫВМЕСТЕ с Донбассом». Заявки в спецноминацию принимаются до 1 октября.

9 июня открылся прием заявок на присуждение Международного трека премии #МЫВМЕСТЕ «We are together». Трек направлен на поощрение граждан и организаций из разных стран мира за вклад в решение важных гуманитарных проблем. Заявки принимаются на официальном сайте https://wearetogetherprize.com/ до 15 августа 2022 года.

Подробнее о Международной премии #МЫВМЕСТЕ можно узнать на сайте – Премия.мывместе.рф.