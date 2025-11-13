Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Более 9 500 обращений отработано сотрудниками самарского Росреестра за 9 месяцев текущего года

13 ноября 2025 12:05
  Более 9 500 обращений отработано сотрудниками самарского Росреестра за 9 месяцев текущего года. Ежедневно Управление Росреестра по Самарской области ведет прием обращений граждан и юридических лиц, которые поступают в ведомство:

- через сайт Росреестра;

- ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО);

- платформу обратной связи (ПОС);

- Государственную информационную систему;

-  нарочно;

- посредством ФГИС Досудебного обжалования, а также осуществляется личный прием.

       Средний срок отработки письменных обращений составляет от 10 до 15 календарных дней. Вопросы, поступившие через ВЦТО отрабатываются в течение 2-х  рабочих дней. 

       В Управлении отметили, что за 9 месяцев текущего года количество письменных обращений, а также количество обращений, поступивших посредством ПОС «Госуслуги. Решаем вместе», по сравнению с 2024 годом, уменьшилось.

Больше всего в Управление поступают вопросы по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав; внесения изменений в ЕГРН; изменения вида разрешенного использования земельного участка; постановки на кадастровый учет гаражей в рамках «гаражной амнистии»; выделения долей в праве собственности на жилое помещение; формирования участков под МКД; исполнения судебного акта; отсутствия сведений об объектах на портале Госуслуг; ограничений, установленных в границах ЗОУИТ; начисления налогов, содержащихся в налоговом уведомлении на земельные участки, выставленные ФНС; исправления технических ошибок;  прекращения записи об ограничениях и др. И конечно, каждое обращение не остается без квалифицированного ответа специалистов самарского Росреестра.

Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
