Более 8 тысяч человек уже стали зрителями кинотеатра под открытым небом «Филин» в Самаре

20 августа глава города Самара Иван Носков посетил кинотеатр под открытым небом «Филин» на территории IV очереди набережной. В этот день там состоялся показ документального фильма «Град потаенный» из летней серии ГТРК «Самара» о городе, его жителях и великих событиях.



Как рассказала главе города директор ГТРК «Самара» Елена Крылова, летом жителям и гостям города также показали картину «Симфония из города Куйбышев», посвящённую легендарной Седьмой симфонии Шостаковича, которая в годы войны стала символом мужества и победы. Также был представлен фильм «Человек света» о Василии Поленове и его картине «Христос и грешница» и уникальное документальное расследование о первых часах и сутках Юрия Гагарина после его полёта в космос «Поднятая целина».



В этом сезоне ГТРК «Самара» также покажет зрителям такие фильмы как «Тревожные ночи в Самаре», «Обратный отсчет», «Война и мир», «Человек света», «Пионер Рунета» и «Вторая столица».



Отметим, что проект реализуется в сотрудничестве с МАУ «Самарская набережная». Полное расписание кинопоказов кинотеатра «Филин» на неделю опубликовано в программе проекта «Самарский движ» https://samadm.ru/city_life/samarskiy-dvizh/ и в группе Самарской набережной https://vk.com/samnab. С начала работы в мае кинотеатр посетили уже более 8 тысяч человек.

Фото: администрация Самары