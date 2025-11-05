Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре

143

В Самаре на стадионе «Самара Арена» завершается Кубок России по гонкам дронов. Соревнования стали частью спортивной программы XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит с 5 по 7 ноября.



Всего в рамках соревнований в классах 200 мм и 330 мм — как в личном, так и в командном зачёте — сражаются более 60 спортсменов из 14 регионов России. Среди участников – победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира – Кубка Москвы по гонкам дронов – 2025. Также каждый мог поиграть в дрон-баскетбол, полетать на виртуальном дроне в симуляторе, собрать квадрокоптер и увидеть гонку глазами спортсмена в FPV-очках.



«Это направление в Самарской области мы начали развивать давно. Сейчас активно начинаем заходить в образовательные учреждения, инициируем турниры между образовательными учреждениями. За короткое время команда региона стала одной из лидирующих в России и сегодня входит в пятерку сильнейших. Благодарю губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и главу города Самара Ивана Николаевича Носкова за поддержку одного из самых инновационных спортивных направлений», - сказал вице-президент Федерации дронов в Самарской области Арсен Джалилов.



По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

Фото: пресс-слуба администрации Самарс