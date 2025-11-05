Я нашел ошибку
Главные новости:
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.
Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Главная цель масштабного проекта – продемонстрировать возможности инновационного спорта как эффективного инструмента для социальной адаптации и физической реабилитации бойцов.
В Самаре дан старт масштабному фиджитал-турниру «Кубок Победы. Волга» для участников СВО
Федерация фиджитал спорта и РУСАДА уже начали активную антидопинговую работу.
"Россия — спортивная держава!: федерация фиджитал спорта и РУСАДА подписали стратегическое соглаш ение о сотрудничестве
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.89
-0.09
EUR 93.38
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
«Россия — спортивная держава»: творческие коллективы Самары встречают гостей форума в аэропорту «Курумоч»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре

5 ноября 2025 20:04
143
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

В Самаре на стадионе «Самара Арена» завершается Кубок России по гонкам дронов. Соревнования стали частью спортивной программы XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава», который проходит с 5 по 7 ноября.

Всего в рамках соревнований в классах 200 мм и 330 мм — как в личном, так и в командном зачёте — сражаются более 60 спортсменов из 14 регионов России. Среди участников – победители и призеры первенства и чемпионата России, а также первого официального международного турнира – Кубка Москвы по гонкам дронов – 2025. Также каждый мог поиграть в дрон-баскетбол, полетать на виртуальном дроне в симуляторе, собрать квадрокоптер и увидеть гонку глазами спортсмена в FPV-очках.

«Это направление в Самарской области мы начали развивать давно. Сейчас активно начинаем заходить в образовательные учреждения, инициируем турниры между образовательными учреждениями. За короткое время команда региона стала одной из лидирующих в России и сегодня входит в пятерку сильнейших. Благодарю губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева и главу города Самара Ивана Николаевича Носкова за поддержку одного из самых инновационных спортивных направлений», - сказал вице-президент Федерации дронов в Самарской области Арсен Джалилов. 

По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.

 

Фото:  пресс-слуба администрации Самарс

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
05 ноября 2025, 20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума. Спорт
114
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
05 ноября 2025, 19:36
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему. Здравоохранение
145
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов.
05 ноября 2025, 18:39
Более 300 жителей Октябрьского района Самары воспользовались «Автобусом здоровья»
Глава Октябрьского района Сергей Радько подвел промежуточные итоги реализации нацпроектов. Общество
161
В центре внимания
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
5 ноября 2025  20:35
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
95
Вячеслав Федорищев поприветствовал иностранных гостей форума и отметил, что Самара является одним из самых индустриальных регионов России, руководство страны приняло решение о проведении здесь международного спортивного форума.
5 ноября 2025  14:59
Вячеслав Федорищев принял участие в деловой программе форума «Россия – спортивная держава»
287
Были рассмотрены ключевые результаты реализации нацпроектов в регионе, вопрос трудовой адаптации вернувшихся участников СВО, ряд жалоб граждан.
1 ноября 2025  17:30
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание и заседание областного правительства
907
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
31 октября 2025  11:54
В Самаре увеличат количество автобусов к поселкам Красноглинского района
751
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
31 октября 2025  11:40
В Самаре скорректируют дорожное движение на время проведения Международного спортивного форума
1597
Весь список