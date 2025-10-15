Я нашел ошибку
Главные новости:
За 9 месяцев 2025 года в Сызранском ЛО зарегистрировано 1929 заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях, происшествиях.
В Сызранском ЛО МВД России на транспорте подвели итоги работы
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года
Региональным оператором АТР является технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина».
Более 850 млн рублей привлек регион в виде грантов Агентства по технологическому развитию
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +8, +10°С.
16 октября в регионе местами дождь, до +11°С
Он осмотрел работы, выполненные в рамках летней ремонтной кампании, и обсудил с руководством учреждений планы по дальнейшему обновлению школьных пространств. 
Глава Самары проверил ремонт пищеблоков в школах
В Кинельском районе, после визита губернатора, брошенный мемориальный камень установят на "Аллее Памяти"
Подать на конкурс свои творческие инициативы могут негосударственные НКО, коммерческие и муниципальные организации и индивидуальные предприниматели. 
Президентский фонд культурных инициатив начал прием заявок на 16 «грантовую волну»
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Уголовное дело: тольяттинец избил подростка-велосипедиста, который случайно наехал на его дочь
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года

15 октября 2025 17:25
73
По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия».

Департамент транспорта администрации города Самара совместно с единым оператором электронного проездного «Объединенная транспортная карта» подвели промежуточные итоги работы с пассажирами в 2025 году. Всего жителями города приобретено более 55 тысяч транспортных карт на льготный проезд в общественном транспорте, в том числе школьных и студенческих, продажи которых с сентября, по сравнению с августом этого года, выросли почти в 7 раз. 

К началу учебного года и 80-летию атомной промышленности России в Самаре выпустили лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий. В Самаре карта выполнена в футуристической стилистике: на фоне мегаполиса изображен инновационный воздушный транспорт, напоминающий о космическом наследии города и региона.

На сегодняшний день стоимость разового проезда по карте школьника составляет 19 рублей, стоимость безлимитной карты, действующей месяц, – 730 рублей. Студенты, воспользовавшись транспортной картой, смогут совершать поездки стоимостью по 19,5 рублей каждая, а безлимитная карта обойдется им в 970 рублей в месяц. Кроме того, для студентов и курсантов очных отделений действуют пакетные тарифы: 20 поездок – 375 рублей, 40 поездок – 750 рублей. 

Также для жителей Самары доступны следующие виды транспортных карт: единая транспортная карта, социальная карта, карта жителя Самарской области, карты для участников СВО и их семей и др. 

Чтобы воспользоваться льготным проездом в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро Самары, необходимо приобрести транспортную карту в офисах единого оператора по адресам: ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Крупской, 1, а также в Самарском метрополитене, Самарской пригородной пассажирской компании или в отделениях Почты России. Школьникам и студентам при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготный проезд – справку из школы или студенческий билет. Обязательны активация карт и их пополнение на необходимую сумму. Это можно сделать в том числе онлайн, через сайт https://s-otk.ru/ и в мобильном приложении «ОТК». 

По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия»: 8 (929) 707-61-38.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

