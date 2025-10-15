Более 55 тысяч транспортных карт приобрели самарцы с начала 2025 года

73

Департамент транспорта администрации города Самара совместно с единым оператором электронного проездного «Объединенная транспортная карта» подвели промежуточные итоги работы с пассажирами в 2025 году. Всего жителями города приобретено более 55 тысяч транспортных карт на льготный проезд в общественном транспорте, в том числе школьных и студенческих, продажи которых с сентября, по сравнению с августом этого года, выросли почти в 7 раз.



К началу учебного года и 80-летию атомной промышленности России в Самаре выпустили лимитированную серию транспортных карт с символикой Десятилетия науки и технологий. В Самаре карта выполнена в футуристической стилистике: на фоне мегаполиса изображен инновационный воздушный транспорт, напоминающий о космическом наследии города и региона.



На сегодняшний день стоимость разового проезда по карте школьника составляет 19 рублей, стоимость безлимитной карты, действующей месяц, – 730 рублей. Студенты, воспользовавшись транспортной картой, смогут совершать поездки стоимостью по 19,5 рублей каждая, а безлимитная карта обойдется им в 970 рублей в месяц. Кроме того, для студентов и курсантов очных отделений действуют пакетные тарифы: 20 поездок – 375 рублей, 40 поездок – 750 рублей.

Также для жителей Самары доступны следующие виды транспортных карт: единая транспортная карта, социальная карта, карта жителя Самарской области, карты для участников СВО и их семей и др.



Чтобы воспользоваться льготным проездом в трамваях, троллейбусах, автобусах и метро Самары, необходимо приобрести транспортную карту в офисах единого оператора по адресам: ул. Мориса Тореза, 67а и ул. Крупской, 1, а также в Самарском метрополитене, Самарской пригородной пассажирской компании или в отделениях Почты России. Школьникам и студентам при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на льготный проезд – справку из школы или студенческий билет. Обязательны активация карт и их пополнение на необходимую сумму. Это можно сделать в том числе онлайн, через сайт https://s-otk.ru/ и в мобильном приложении «ОТК».



По вопросам обслуживания транспортных карт работает «горячая линия»: 8 (929) 707-61-38.

Фото: администрация Самары